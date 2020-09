Coronafall an Martin-Niemöller Gesamtschule

80 Schüler und Lehrer müssen am Mittwoch zum Test - Sechs Neuinfektionen

Bielefeld (WB). Sechs Neuinfektionen und ein Coronafall an der Martin-Niemöller-Gesamtschule. Das ist die Coronasituation am Samstag in Bielefeld.