Wahlbeteiligung bis 12 Uhr höher als 2004

Diesmal ist alles ein bisschen anders. Wegen Corona wird die Kommunalwahl am Sonntag unter besonderen Bedingungen ablaufen. 65.489 Wahlberechtigte haben bis Donnerstag, 17 Uhr, schon Briefwahl gemacht. Das sind 25,63 Prozent der Wahlberechtigten. Für die, die am Sonntag im Wahllokal wählen wollen, gelten besondere Regelungen.

Hygieneregeln

Wähler müssen nach der aktuellen Coronaschutzverordnung in den Gebäuden, in denen sich ein Wahllokal befindet, im Wahlraum und in Warteschlangen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Wähler sollen möglichst auch ihren eigenen Kugelschreiber zur Stimmabgabe mitbringen.

Wahllokale

Ebenfalls wegen Corona stehen einige etablierte Wahllokale, etwa in Seniorenheimen oder Kindergärten, nicht zur Verfügung. Auf der Wahlbenachrichtigung steht, wo gewählt werden soll. Die Zahl der Stimmbezirke wurde außerdem um elf auf 173 reduziert – auch das pandemiebedingt. So muss weniger Personal eingesetzt werden. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Briefwahl

Ein Viertel der Wahlberechtigten hat Briefwahlunterlagen beantragt. So viele wie noch nie. Doch wer den Wahlbrief noch nicht auf den Weg gebracht, muss wissen, dass der bis Sonntag, 16 Uhr, beim städtischen Wahlteam eingetroffen sein muss. Dazu reicht auch der Last-Minute-Einwurf in den Briefkasten am Eingang Neues Rathaus.

Wahlberechtigte

Wahlberechtigt ist, wer mindestens 16 Jahre alt ist, einen deutschen Pass hat oder aus der Europäischen Union kommt. Das sind in Bielefeld 122.525 Männer und 133.037 Frauen. Zum ersten Mal wählen dürfen 8825 Jugendliche. Was auf dem Spiel steht: Hier geht’s zum Kommentar.

Stimmzettel

Drei Stimmzettel liegen bereit: ein gelber, auf dem angekreuzt werden muss, wer neue Oberbürgermeisterin oder neuer Oberbürgermeister werden soll, ein grüner für die Ratswahl und ein roter für die Wahl zur Bezirksvertretung.

Kandidaten

Die Wahlberechtigten können sich entscheiden zwischen zwölf OB-Bewerbern und 1012 Kandidaten für die Rats- und Bezirksvertretungswahl. 13 Parteien und Wählergemeinschaften ringen um die Wählergunst. Besetzt werden müssen 66 Sitze im Stadtrat und darüber hinaus die Sitze in den zehn Bezirksvertretungen. Die haben zwischen 19 (Mitte) und 15 Mitglieder (Gadderbaum).

Integrationsrat

87.995 Bielefelder mit ausländischen Wurzeln können außerdem den künftigen Integrationsrat wählen. 24 Listen und Einzelbewerber treten an. Der Wahlzettel ist grau. Für den Integrationsrat gibt es bisher 5653 Briefwähler.

Wahlhelfer

Jedes der 174 Stimmlokale hat einen eigenen bis zu achtköpfigen Wahlvorstand. Er wacht über den ordnungsgemäßen Ablauf der Wahl. Insgesamt sind 1980 Wahlhelfer notwendig, um die Kommunalwahl in Bielefeld durchführen zu können. Sie sind ehrenamtlich im Einsatz, bekommen dafür ein Erfrischungsgeld in Höhe von 60 Euro.

Auszählung

Nach Schließung der Wahllokale beginnt die Auszählung. Die ist in den einzelnen Stimmlokalen öffentlich. Die Briefwahlstimmen werden im Gymnasium am Waldhof und im Ceciliengymnasium ebenfalls öffentlich ausgezählt.

Stichwahl

Sollte keiner der Bewerber für das Oberbürgermeister-Amt bei der Wahl am Sonntag die absolute Mehrheit bekommen, müssen sich die beiden Bestplatzierten einer Stichwahl stellen. Die ist für den 27. September angesetzt.

Ergebnisse

Erste Ergebnisse aus den Wahllokalen werden voraussichtlich ab 18.30 vorliegen. Über den Verlauf des Wahlabends informiert das WESTFALEN-BLATT online.