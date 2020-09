Zahl der Infizierten steigt weiter in Bielefeld: 28 Kontaktpersonen müssen am Mittwoch zum Test

Bielefeld (WB). Am Rudolf-Rempel-Berufskolleg gibt es einen neuen Coronafall. 28 Schüler, Lehrer und Kontaktpersonen müssen am Mittwoch getestet werden. Zusätzlich gibt es am Sonntag elf Neuinfizierte in Bielefeld.