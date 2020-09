Bielefeld (WB). Wer mit bösen Mächten kollaboriert, muss sich nicht wundern, wenn er am Ende scheitert. Diesbezüglich geht Toms Waits musikalische Bearbeitung des Freischütz-Stoffes bedeutend konsequenter zu Werke als Carl Maria von Webers romantische Oper. Auch die Bielefelder Erstaufführung des 1990 in Hamburg uraufgeführten Musicals „The Black Rider“ bleibt diesbezüglich gnadenlos. Was in spielerischer Spaß-Attitüde beginnt, endet in einer Tragödie. Für eine beachtliche Fallhöhe in der spartenübergreifenden Produktion sorgt das Inszenierungsteam rund um Regisseur Michael Heicks.

Von Uta Jostwerner