Coronafall an der Eichendorff-Grundschule

Schüler und Lehrer bereits in Quarantäne – 37 Menschen müssen am Montag zum Test

Bielefeld (WB). In Bielefeld gibt es unter den Schülern einen Coronafall an der Eichendorff-Grundschule. Seit Freitnachnachmittag befinden sich die Kontaktpersonen in Quarantäne.