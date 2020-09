Rentner (76) aus Minden im Auto am alten Wohnort Bielefeld gefunden

Bielefeld (WB). Der seit Sonntag als vermisst gemeldete 76-jährige Rentner aus Minden ist am Montag im Laufe des Nachmittags im Bielefelder Ortsteil Sieker in seinem Auto sitzend gefunden worden. Der Mann machte einen verwirrten Eindruck und kam zunächst in ein Krankenhaus, berichtete die Polizei.