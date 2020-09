Die Maschine geriet am Montag nach Polizeiangaben in Brand, den die Feuerwehr löschte. Nach bisherigen Erkenntnissen lief beim Landungsversuch auf dem privaten Flug etwas schief. Genaueres war zunächst unklar. Der 69 Jahre alte Pilot, der allein an Bord gewesen war und vom Flugplatz Windelsbleiche gestartet war, wurde in ein Krankenhaus in die Niederlande gebracht. Zuvor hatte die „Ostfriesen-Zeitung“ berichtet.