Neubesetzung in den Stadtteilen

Trotz der Erfolge dürfte es die CDU in den meisten Bezirksvertretungen schwer haben, Mehrheiten zu bilden. Zwar zieht die FDP in allen Bezirken mit ein. Dem bürgerlichen Lager sind aber die Sitze von BfB und UBF abhanden gekommen. In einige Bezirken dabei ist jetzt erstmals die AfD, und auch die „Partei“ mischt mit.

Brackwede

So konnte die CDU in Brackwede die SPD von Platz eins verdrängen. Rot-Grün bleibt aber stärker, nachdem die beiden UBF-Mandate verloren gingen. Einen Sitz für die Grünen hat Selvet Kocabey geholt, dessen umstrittene Benennung aufgrund seiner Zugehörigkeit zur Millî-Görüs-Bewegung als früherer Sprecher der Hicret-Mosche für Streit auch in der eigenen Partei sorgte.

Die Sitzverteilung in Brackwede. Grafik: Votemanager

Die Besetzung: CDU : Vincenzo Copertino, Carsten Krumhöfner, Ursula Varnholt, Ursel Meyer, Ralf Sprenkamp, Marcel Kaldek. SPD : Jesco von Kuczkowski, Feride Çiftçi, Peter Fietkau, Dr. Johanna Intrup-Dopheide. Grüne : Karen Meyer, Karl-Ernst Stille, Ariane Bohlen, Selvet Kocabey. FDP : Rainer Seifert. Die Linke : Brigitte Varchmin. AfD : Martin Breuer

Dornberg

Die Grünen ziehen hier mit der CDU gleich, die SPD verliert einen Sitz.

Die Sitzverteilung in Dornberg. Grafik: Votemanager

Die Besetzung: Grüne : Paul John, Susanne Stelbrink, Heiko Steinkühler, Mechtild Adamek-Kammerer, Harald Haemisch. CDU : Hermann Berenbrinker, Katharina Meier, Normann Graeser, Ulrich Paus, Friederike Kleinesdar. SPD : Christiane Zier, Gerd Gieselmann, Frauke Viehmeister. FDP : Kai Kleinholz. Die Linke : Bernd Vollmer.

Gadderbaum

Die Grünen-Hochburg; in Gadderbaum kann die Fraktion mit absoluter Mehrheit jetzt alleine entscheiden.

Die Sitzverteilung in Gadderbaum. Grafik: Votemanager

Die Besetzung: Grüne : Hannelore Pfaff, Heinz Peter Brunnert, Elke Herting, Christina Osei, Kerstin Metten-Raterink, Dirk Wilfried Althoff, Harald Klein, Daniel Robert Dewenter. CDU : Margarita Maler, Achim Weigert, Georgios Drakos. SPD : Ole Heimbeck, Elke Gerdes. FDP : Gebhard Spilker. Die Linke : Carsten Strauch.

Heepen

CDU und SPD verlieren einen Sitz, bleiben aber gleichauf. Weil die Grünen einen Sitz zulegen, könnten die Bürgerlichen bei der Mehrheitsfindung das Nachsehen haben.

Die Sitzverteilung in Heepen. Grafik: Votemanager

Die Besetzung: CDU : Elke Grünewald, Dr. Guido Elsner, Hans Altmüller, Anja Bartsch, Stephan Richter, Hartwig Horn. SPD : Holm Sternbacher, Roswitha Lammel, Regina Klemme-Linnenbrügger, Thomas Euler, Selçuk Solmaz, Jennifer Wittrowski. Grüne : Marianne Kreye, Markus Kremmelbein. AfD : Jonas Vriesen. FDP : Yannik Löwen. Die Linke : Reinhard Offeln­otto.

Jöllenbeck

Auch hier dürfte die CDU ihre Mehrheit nicht ausspielen können. Was die SPD einbüßt, legen die Grünen zu.

Die Sitzverteilung in Jöllenbeck. Grafik: Votemanager

Die Besetzung: CDU : Heidemarie Lämmchen, Frank Strothmann, Erwin Jung, Rico Sarnoch, Yvonne Quest. SPD : Mike Bartels, Doris Brinkmann, Niklas Bühner, Thorsten Gaesing. Grüne : Dr. Silke Elisabeth Ghobey­shi, Klaus Feurich, Vanessa Kleinekathöfer. FDP : Gregor vom Braucke. AfD : Dr. Günther Dobberschütz. Die Linke : Matthias Stiesch.

Mitte

In Mitte schaffen die Grünen die Mehrheit der Sitze. Hier holen die Linken mehr als nur ein Mandat. Mit dem Einzug der „Partei“ wird das Gremium bunter.

Die Sitzverteilung in Mitte. Grafik: Votemanager

Die Besetzung: Grüne : Gudrun Hennke, Sarah Laukötter, Dr. Astrid Lentz, Richard Westebbe, Kristina Bolender, Franz Purucker. SPD : Frederik Suchla, Veronika Rosenbohm, Tim Bevan, Helga Richter. CDU: André Langeworth, Alexandra Heckeroth, Willi Blumensaat, Jan-Helge Henningsen. Die Linke : Peter Ridder-Wilkens, Marita Krüger. FDP : Franz-Josef Tewes. Die Partei : Jan Schwarz. AfD : Maximilian Kneller.

Schildesche

Die dritte Bezirksvertretung mit einer Grünen-Mehrheit und eine von zwei Bezirksvertretungen mit zwei Linken-Vertretern.

Die Sitzverteilung in Schildesche. Grafik: Votemanager

Die Besetzung: Grüne : Georg-Martin Sauer, Ruth Maria Wegner, Stephan Alfons Godejohann, Renate Niederbudde, Gerd-Peter Grün. SPD : Susanne Kleinekathöfer, Jörg Benesch, Heike Peppmöller-Hilker, Darius Haunhorst. CDU : Steve Wasyliw, Michael Weber, Jörn Debener, Johanna Weber. Die Linke : Inge Bernert, Dr. Hartwig Hawerkamp. FDP : Gregor Spalek. AfD : Heliane Ostwald.

Senne

Dank des CDU-Zugewinns und der Rückkehr der FDP gibt es hier eine bürgerliche Mehrheit. Gerhard Haupt könnte einziger CDU-Bezirksbürgermeister in Bielefeld bleiben.

Die Sitzverteilung in Senne. Grafik: Votemanager

Die Besetzung: CDU : Gerhard Haupt, Joscha Conze, Carla Steinkröger, Dr. Matthias Kulinna, Ralf Ahlemeyer, Carsten Hentschel, Katharina Kotulla. SPD : Ridvan Çiftçi, Ilona Neumann, Michael Schnitzer. Grüne : Kerstin Möller, Michael Bockhorst, Annegret Hillmann. FDP : Nikolai Bolte. Die Linke : Christian Varchmin.

Sennestadt

Der einzige Stadtbezirk mit SPD-Mehrheit bei der Wahl. Bei der Sitzverteilung ist sie mit der CDU aber gleichauf.

Die Sitzverteilung in Sennestadt. Grafik: Votemanager

Die Besetzung: SPD : Lars Nockemann, Brigitte Biermann, Markus Müller, Stefan Fleth, Carina Brodehl. CDU : Frank Sprungmann, Tanja Orlowski, Annette Dehmel, Anke Welp, Jörg Moltzahn. Grüne : Ulrich Schumacher, Wilhelm Zahn. AfD : Ulrich Ameling. FDP : Kai Detlefsen. Die Linke : Sabine Formanski.

Stieghorst

In Stieghorst holt die CDU erneut die Mehrheit der Sitze, gibt aber ein Mandat ab, ebenso wie die SPD. Diese Mandate und den Sitz der ausgeschiedenen BfB holen sich Grüne, FDP und AfD.

Die Sitzverteilung in Stieghorst. Grafik: Votemanager

Die Besetzung: CDU : Bernd Henrichsmeier, Sabrina Mokulys, Simon Lange, Werner Thole, Günter Möller, Tanja Schuh. SPD : Reinhard Schäffer, Ingeborg Abendroth, Nesrettin Akay, Melanie Grbeva, Ulrich Lücke. Grüne : Marc Burauen, Roland Lasche, Claudia Heidsiek. FDP : Dr. Aynur Durali. AfD : Ricky Barylski. Die Linke : Norbert Zimmer.