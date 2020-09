Gespielt wird zwischen Spiegeln und Plexiglas, nacheinander, berührungslos. Und mit Maske. Tiermaske(n). Der des Fuchses (Cornelius Gebert) etwa. Der Fuchs spricht vom verriegelten Paradies, aber auch davon, eine Reise um die Welt zu machen, „um zu sehen, ob das Paradies vielleicht irgendwo weiter hinten wieder offen ist.“

Berührender Monolog

Susanne Schieffer trägt berührend einen Monolog vor als eine Frau, die gefangen ist in einer Beziehung. Er habe ihr die Welt zu Füßen legen wollen, aber was soll sie damit? Ja, es habe ihn gegeben, den Moment, in dem alles stimmte zwischen ihnen, inzwischen aber will sie nur noch „raus, ‘raus, ‘raus“. Ein Mann (Alexander Stürmer) erfährt durch einen nächtlichen Anruf, dass eine Frau, mit der er offenbar früher eine Beziehung hatte, an die er aber seit Jahren keinen Gedanken verschwendet hat, gestorben ist. Er sieht sich in der „Schwebe zwischen Wissen und Nicht-Wissen“, denn die Informationen beschränken sich auf die reine Todesnachricht. Der Mann imaginiert eine Beziehung mit M., die es so nie gegeben hat, letztendlich ist da aber keine echte Trauer, kein Mitleid – er kreist vielmehr um sich selbst.

Ein aufwendiges Video, angesiedelt irgendwo zwischen Märchen und Kunstinstallation, zwischen Poesie und Horrorstreifen, zeigt drei blinde Schwestern, die an der Wiederverzauberung der Welt arbeiten: „Wir bitten Sie, eventuelle Störungen im gewohnten Ablauf zu entschuldigen.“

75 intensive Minuten

Die Rettung der Erde scheint auf der Kippe zu stehen oder sogar endgültig verloren zu sein: Gletscher reißen sich los, der Meeresspiegel steigt, Dürre überall, Wassermangel und die Fridays, die rufen: „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut.“

Auch die Verwandlung der ältesten der drei Schwestern in einen Feuersalamander scheint die Wiederverzauberung nicht zu garantieren... Apokalypse now?

Nach 75 intensiven Minuten wird das Publikum in die (Corona-)Nacht entlassen. Mundnasenschutz auf. Und – zum Glück: Es ist kein Fuchs zu sehen.

Mitwirkende an Spiel, Text, Inszenierung, Film, Bühne, Kostüme, Musik sind Mareen Biermann, Brit Dehler, Greta Dietz, Cornelius Gebert, Lukas Graser, Doreen Nixdorf, Ilknur Özcan, Carmen Priego, Susanne Schieffer, Alexander Stürmer und Carmen Witt.

Weitere Vorstellungstermine zunächst bis Ende Oktober.