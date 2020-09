Heepen fliegt nach Kenia

Heimaturlaub in Nairobi

Initiator des Vorhabens ist Kevin Ochieng, Spieler des ersten Heeper Fußballteams. In Kenia, Ostafrika, aufgewachsen, kam er 2016 nach Deutschland, wo er inzwischen im Sozialwesen arbeitet. 2019 war er bereits zum Heimaturlaub in Nairobi, schenkte seiner früheren Fußballmannschaft Trikots der SV Heepen. Schon länger ist es dem 30-Jährigen seinem Trainer Bastian Metzdorf zu Folge ein Anliegen, seiner deutschen Mannschaft die eigene Heimat in Afrika näher zu bringen – damit man ihn besser versteht. „Eigentlich ist er komplett angekommen, aber ganz zu Hause ist er hier noch nicht“, erzählt Metzdorf.

Nach langem Abwägen ist aus der einst vagen Idee nun ein handfestes Konzept geworden: Statt wie üblich gemeinschaftlich die Seele an den Stränden Mallorcas oder in der Idylle des Sauerlands baumeln zu lassen, soll die neuntägige Reise im Zeichen der Nächstenliebe und Wohltätigkeit stehen. Der Plan des Vereins: in der Heimat Spenden sammeln, vor Ort Hilfe leisten, interkulturellen Austausch betreiben – und natürlich die Fußballteams mit Material und Fachwissen unterstützen.

„Keiner hier setzt sich in den Flieger, um woanders ein Bier zu trinken“, sagt Bastian Metzdorf, der auch Projektkoordinator ist. „Wir wollen Hände, Herz und Wissen da unten zur Verfügung stellen und etwas Gutes tun.“ Unter Mithilfe lokaler Waisenhäuser, Suppenküchen, Schulen, Kirchen und anderer sozialer Einrichtungen wolle der Verein ein Zeichen setzen – gegen Rassismus, soziale Ungleichheit, Sexismus und Gewalt. So positionierten sich auch die Förderer, versichert Fußball-Abteilungsleiter Michael Grieswelle.

125.000 Euro benötigt

Dankbar entgegengenommen werden seit dem Projektstart im Juni neben Sachspenden in Form von Schul- und Sportutensilien, Kleidung oder Spielsachen auch solche finanzieller Natur. 125.000 Euro sammeln – das hat sich die SV Heepen bis zum Abflugtag zum Ziel gesetzt. „Jeder kann und darf uns bei diesem Projekt unterstützen, egal ob mit einem Euro oder 50.000“, sagt Rudolf Frank, kommissarischer sportlicher Leiter. In Nairobi zähle jeder Euro, jedes Spielzeug, jeder Schulbedarf. Besonders großzügige Förderer werden laut Verein auf einer Spendentafel am Sportplatz Heepen veröffentlicht.

Außerdem soll es ein Afrika-Tagebuch geben – sowohl als Print-Version als auch im Blog-Format, „um den Spendern mit Bild-, Erfahrungs- und Erlebnisberichten zu ermöglichen, Teil dieser Reise sein zu können“, erklärt Metzdorf. Bereits 4100 Euro seien zusammengekommen. Zuwendungen außerhalb des Bankkontos sollen per Containerschiff nach Nairobi gelangen. Um einen Lagerort in der Stadt will sich Kevin Ochiengs alte Kirchengemeinde kümmern.

Infoabend am 26. September

Wer genau sich dem Vorhaben anschließt, soll bis zum Informationsabend am 26. September feststehen. Bisher gibt es 60 Interessierte innerhalb des Vereins – 26 davon aus Kevin Ochiengs Fußballmannschaft.Die Mitreisenden erwartet außerdem eine Einführung in die Landeskunde, der Projektablaufplan und der Reiseverlauf. BisEnde 2020 soll die Organisation der Unternehmung und die Entscheidung über die Auswahl der zu unterstützenden Institutionen nach Angaben des Vereinsvorsitzenden Stefan Worbs abgeschlossen sein.

Tatkräftige Mithilfe bekommt die Heepen-Kenia-Delegation dabei von einer Bielefelderin, die zehn Jahre lang in Kenia gelebt hat. Über Radio Bielefeld auf das Vorhaben aufmerksam geworden, will sie die Projektwahl mit Ortskenntnis und Erfahrung unterstützen. Auch ein ehemaliger „Arzt ohne Grenzen“ ist am finalen Infoabend vor Ort. Er begleitet die Helfer auf den fremden Kontinent und stellt dort seine Expertise zur Verfügung. Prominente Förderer sind Heepens Bezirksbürgermeister Holm Sternbacher, Ex-Armine Tom Schütz sowie Pit Clausen. Bielefelds Oberbürgermeister war selbst schon in Afrika: „Das ist eine andere Welt“, erinnert er sich. „Ich finde das unglaublich wichtig, mal selbst über den Tellerrand zu gucken. Begreifen, sehen, erleben, was es sonst noch für Lebensläufe gibt“.

Spendenkonto ist eröffnet

Und wenn Corona dem Projekt Nächstenliebe in Kenia einen Strich durch die Rechnung macht? „Damit wollen wir offen umgehen. Das Vorhaben wird dann einmalig nach hinten verschoben. Für den Fall, dass es wieder nicht klappt, haben wir im Vorfeld ein Projekt bestimmt, in das die Spenden fließen“, fasst Metzdorf zusammen. Dieses werde auch den Spendern transparent gemacht. Fragen zum Thema beantwortet Projektkoordinator Bastian Metzdorf unter E-Mail coach@bastian-metzdorf.de. Das Spendenkonto Kenia ist eröffnet: Sparkasse Bielefeld, IBAN: DE95 4805 0161 0001 2965 32.