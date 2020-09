Paprika, Groko, Ampel, Jamaika, Rot-Grün-Rot

Bielefeld (WB). „Ich steig auf, und er steigt ab“, sagt Ralf Nettelstroth. Der CDU-OB-Kandidat ist in Kämpferlaune. Und „er“ ist Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD), den Nettelstroth am 27. September ablösen will. 39,6 Prozent hatte Clausen im ersten Wahlgang , Nettelstroth 29,3 Prozent. „Ich komme aber von null, Clausen kann nach elf Amtsjahren mit 39,6 Prozent nicht zufrieden sein“, sagt der Herausforderer. Dass Nettelstroth just am 27. September als Nachrücker auch die Rückkehr in den Landtag winken könnte, wenn Parteifreund Frank Rock im Rhein-Erft-Kreis Landrat wird und sein Mandat zurückgibt, ficht ihn nicht an: „Mein Ziel ist der Chefsessel im Rathaus.“

Von Michael Schläger