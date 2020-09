Sechs Prozentpunkte weniger für die SPD – Rückenwind sieht anders aus bei der Suche nach einer neuen Mehrheit.

Dass die Grünen kräftig dazugewonnen haben, macht es für die SPD nicht leichter im Hinblick auf eine mögliche Neuauflage der jetzigen – manche sagen Wackel-Mehrheit – aus SPD, Grünen, Bürgernähe/Piraten und Lokaldemokraten.

Alles weiter so wie bisher? So könnte es tatsächlich kommen. Wenn Pit Clausen die Stichwahl in zwei Wochen gewinnt, wäre die Ein-Stimmen-Mehrheit abermals gesichert. Doch plötzlich scheint es offenbar Bedenken in den eigenen Reihen zu geben. Kurz nach der Wahl sei man sich nicht mehr so sicher, ob das knappe Bündnis weitere fünf Jahre durchhalten wird, heißt es. Alles nur taktische Spielchen? Offenbar nicht. Paprika stand in den Fachausschüssen häufig ohne Mehrheit da – das könnte mit ein Grund sein, weshalb die bunte Koalition ein wenig mürbe zu sein scheint und amtsmüde sein könnte. Die neuen Kräfteverhältnisse zwischen Rot und Grün könnten ebenso eine Rolle spielen bei manchen Überlegungen.

Sechs Jahre lang hat die Mehrheit gehalten. Am Wahlabend war es der OB, der Rot-Grün als Fundament bezeichnete und „Paprika“ in den höchsten Tönen lobte... Wollte er da bereits das ins Wackeln geratene Bündnis mit seinen Worten stärken?

Tatsächlich wissen wir erst in zwei Wochen mehr. Eine Große Koalition unter Führung von Clausen wäre von der Papierform möglich. Dann würden die Grünen jedoch als großer Wahlsieger in die Röhre gucken. Manches Projekt wäre mit der CDU leichter durchzusetzen, zum Beispiel der Wohnungsbau und die Gewerbeansiedlung. Aber bei der Verkehrswende könnte Ärger ins Haus stehen.

Eine Ampel (möchte die FDP nicht) oder Jamaika (erscheint unrealistisch und ginge nur bei einem Nettelstroth-Sieg) kommen aus dem Märchenbuch. Und Rot-Grün-Rot – das will gefühlt keiner, nicht mal die Beteiligten selbst. Sicher ist nur: Nach der Stichwahl wird es Gespräche geben. Und glaubt man den Parteien, soll die Mehrheitsbildung diesmal nicht erneut neun lange Monate dauern. Immerhin.