Streetworker-Team an sozialen Brennpunkten im Einsatz

In dieser Zeit soll erprobt werden, ob Streetwork das richtige ergänzende Mittel ist, um zwischen den verschiedenen – zum Teil widersprüchlichen oder gar eskalierenden – Interessen der Jugendlichen, Drogensüchtigen, Wohnungslosen, Trinkern auf der einen Seite und denen der Anwohner und Passanten auf der anderen Seite zu vermitteln. Wenn ja, könnte das Projekt Anfang 2023 in das System der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen mit freien Trägern übernommen werden.

Pöbeleien, Lärm durch alkoholisierte Gruppen und Drogendeals kommen an bestimmten Plätzen in der Stadt relativ häufig vor – zum Beispiel am Kesselbrink, am Treppenplatz oder zuletzt immer wieder am Kunsthallenpark. Mit Platzverweisen und anderen ordnungsbehördliche Maßnahmen allein lassen sich die Probleme aber meistens nicht auf Dauer nicht lösen.

Kontakte knüpfen

Die Stadt geht – zusammen mit der Polizei – deshalb zweigleisig vor: Neben einer erhöhten „Bestreifung“ der Plätze durch Ordnungsamt und Polizei sind ab Oktober drei Streetworker im Bahnhofsumfeld, am Kesselbrink in Verbindung mit dem Ostmannturmviertel und auf dem Treppenplatz in Brackwede unterwegs. Weitere Einsatzorte können gegebenenfalls – insbesondere auch zur präventiven Intervention – hinzukommen und werden vom Sozialdezernat festgelegt.

„Die Aufgaben der Streetworker sind: Kontakte zu Menschen mit Problemen knüpfen, Vertrauen aufbauen, Hilfe anbieten“, sagt Sozialdezernent Ingo Nürnberger. Es gehe um die Unterstützung und Anwaltschaft der Klienten von Streetwork.

„Es ist die kommunale Aufgabe, immer wieder zu versuchen, Menschen am Rand der Gesellschaft an das Regelsystem, also an die Hilfeleistungen der freien Träger, anzubinden. Zudem können Streetworker zwischen den Nachbarn und den angeblichen oder tatsächlichen Störenfrieden vermitteln“, erklärt Ingo Nürnberger.

Das Besondere am Bielefelder Streetwork ist, dass es zielgruppenübergreifend sei. „Wir gehen auf Jugendliche genauso zu wie auf die Gruppe von alkoholisierten, älteren Männern oder auf Wohnungslose“, so Nürnberger. Durch eine enge Zusammenarbeit mit Umweltbetrieb und Ordnungsamt sowie der „Kava“ und der Drogenberatung soll auch das Problem angegangen werden, dass immer wieder Unrat im Freien hinterlassen wird.

„Wir nehmen die Sorgen und Nöte der Anwohner und Familien, die sich bei uns beschweren, ernst. Darum haben wir uns für ein kommunales Streetwork eingesetzt. Und ich freue mich, dass der Rat uns dieses Projekt ermöglicht“, betonte Nürnberger bei der Vorstellung der Streetworker.

„Dabei fragen wir eben nicht nur, was Menschen für Probleme machen, sondern vor allem auch, welche Probleme die Menschen haben“, erklärt Silke Aron, Leiterin des Büros für Integrierte Sozialplanung und Prävention. Das heiße aber auch, dass sichtbare Erfolge an den belasteten Orten nicht von einem Tag auf den anderen und nicht allein durch Streetwork erzeugt werden.

Akzeptanz entscheidend

„Die Streetworker sind nicht das „Ordnungsamt light“. Entscheidend für den Erfolg der Streetworker in Bielefeld sei die Akzeptanz des geplanten Streetwork-Ansatzes als Unterstützer für benachteiligte Zielgruppen. Und wichtig auch: „Sie können nicht überall sein, sondern werden sich auf besonders belastete Plätze konzentrieren müssen, sonst gelingt der Kontakt- und Vertrauensaufbau zu den Klienten, aber auch zur Nachbarschaft nicht“, sagt Ingo Nürnberger.

Im ersten Schritt werden die Streetworker eine Bestandsaufnahme vornehmen: „Viel vor Ort sein, mit den Menschen sprechen, die Gespräche auswerten, Lösungswege suchen und sich sensibel zwischen der Anwaltschaft für die Betroffenen, dem Ordnungsrecht, auch notwendigen baulichen Veränderungen, dem vorhandenen Hilfesystem der freien Träger und der notwendigen Zusammenarbeit mit dem Umweltbetrieb bewegen“, erklärt Aron.

Das ist jetzt die Aufgabe von Felix Heckersdorf (25), Laura Köster (23) und Daniela Schulte (36). Mit vielen frischen, neuen Ideen wollen die drei starten: vom Frauenfrühstück im Grünen Würfel über Street-Workout-Events bis hin zu Bürgerdialogen sei vieles möglich, um alle Zielgruppen anzusprechen. „Wir wollen das Vertrauen der Menschen gewinnen, damit sie über ihre Probleme erzählen und wir ihnen Hilfe anbieten können“, erklärt Laura Köster.

Ab dem 5. Oktober werden die drei ihre Einsatzgebiete erkunden. Das heißt konkret, sie werden Menschen ansprechen, auf „herumlungernde“ Gruppen zugehen, zu Trägern von sozialen Angeboten in den Einsatzgebieten Kontakt aufnehmen und auch Passanten und Anwohner befragen. „Wir wollen Unsicherheitsgefühle aufnehmen, sie verstehen und auch nach Lösungen fragen“, erklärt Felix Heckersdorf.