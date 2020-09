Es gab aber auch einen Fahndungserfolg. Zwei mutmaßliche Täterinnen wurden dank eines aufmerksamen Ladendetektivs gefasst. Siedschlag: „Die Frauen hielten sich in einem Geschäft an der Bahnhofstraße auf. Ein Ladendetektiv beobachtete, dass eine der Frauen eine Geldbörse aus einem Kinderwagen nahm.“ Als die Diebin den Detektiv bemerkte, ließ sie die Geldbörse sofort zurück gleiten. Der Zeuge alarmierte die Polizei, Beamte stellten die Frauen auf der Bahnhofstraße.

Außerdem wurde eine 87-jährige Bielefelderin Opfer der Taschendiebe. Ihr wurde die Geldbörse gestohlen. Die Rentnerin sagte der Polizei, dass sie zuerst in einem Supermarkt an der Artur-Ladebeck-Straße eingekauft habe. Danach sei sie in einen Discounter an der Straße An der Tonkuhle gegangen. Dort war die Börse weg.

Auch in einem Discounter an der Beckhausstraße, zwischen Turbinenstraße und der Stadtheider Straße, war ein Taschendieb erfolgreich. Der unbekannte Täter griff in die Handtasche einer 74-jährigen Bielefelderin und entwendete ihr Portemonnaie.

Ebenfalls bestohlen wurde eine 82-jährige Bielefelderin in einem Supermarkt an der Carl-Severing-Straße nahe der Wilfriedstraße, ein. Ihre Handtasche legte sie auf den beladenen Einkaufswagen. Auf dem Weg zum Auto verrutschte der Einkauf. Die ältere Dame bückte sich kurz. Diese Gelegenheit nutzte ein Taschendieb und griff in ihre Tasche, um mit der Geldbörse zu verschwinden.

Eine weitere Tat ereignete sich in Hillegossen. Eine 56-jährige Bielefelderin bewahrte ihr Portemonnaie in einem Korb auf, der wiederum am vorderen Ende des Einkaufswagens stand, während sie in einem Discounter an der Oerlinghauser Straße einkaufte. Gegen 17.20 Uhr bemerkte sie, dass ihre Geldbörse gestohlen worden war.

Die Polizei rät : Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper tragen. Oder Brustbeutel eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse nutzen. Und: Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen legen, sondern körpernah tragen.