„Die Wechselstimmung nutzen“

Bielefeld (WB). „Mit ihm haben wir bei weitem die größten Gemeinsamkeiten“, sagt FDP-Vorsitzender Jan Maik Schlifter. Die Liberalen haben am Mittwoch eine Wahlempfehlung für Ralf Nettelstroth (CDU) bei der Oberbürgermeister-Stichwahl am 27. September abgegeben. „Wir raten das nicht nur den Wählern, die uns ihre Stimme im ersten Wahlgang gegeben haben“, ergänzt Schlifter. „Wir empfehlen das allen Bielefeldern.“ Es gebe eine deutlich spürbare Wechselstimmung in der Stadt. „Die muss jetzt genutzt werden.“

Von Michael Schläger