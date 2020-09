Ärger über Blitzer amZweischlingen

Bielefeld (WB). Hunderte von Autofahrern aus der Region erhalten in diesen Tagen überraschend eine Rechnung vom Bielefelder Ordnungsamt, weil Blitzgerät Guntram sie des zu schnellen Fahrens überführt hat. Die Anlage steht derzeit in Quelle an der Lkw-Ausfahrt „Quelle-See“ gegenüber dem Zweischlingen. Sie registriert alle Verkehrsteilnehmer, die sich nicht an Tempo 50 halten. Eigentlich gilt dort auf der Osnabrücker Straße Tempo 70, wegen der temporären Ausfahrt aber eben nicht – bis Oktober 2021.

Von Westfalen-Blatt