Vermeintliches Polizei-Opfer vor Gericht

Bereits am Tag nach der Festnahme kam es zu einer Demonstration mit rund 700 Teilnehmern. Selbst der Bielefelder Integrationsrat sprach von „institutionellem Rassismus“. Dessen Vorsitzender Mehmet Ali Ölmez zog den Vorwurf später wieder zurück und entschuldigte sich, nachdem er sich intensiv mit dem Vorfall beschäftigt und auch mit Zeugen gesprochen hatte.

Mit Schlägen und Tritten gewehrt

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft war der 23-Jährige am 6. Juni von zwei Polizeibeamten kontrolliert worden, die aufgrund einer Ruhestörung gegen 23.30 Uhr auf den Kesselbrink gerufen worden waren. Der Afrikaner, der in Herford wohnt, soll sich allerdings geweigert haben, sich auszuweisen. Als die Beamten ihn zur Personalienfeststellung wegführen wollten, habe er sich mit Tritten, Schlägen und Beleidigungen gewehrt. Die Polizisten rangen ihn daraufhin nieder,

Zu Übergriffen kam es auch aus einer Menschengruppe, die den 23-Jährigen auf dem Kesselbrink begleitet hatten. Der Polizei zufolge sollen Flaschen auf die Polizisten geworfen worden sein. Zunächst soll nur eine Handvoll Begleiter des Festgenommenen die Einsatzkräfte mit Stühlen des Volksbank-Restaurants „Green Bowl“ bedroht haben. Dann sei der Pulk auf etwa 50 Personen angewachsen. Erst nach dem Einsatz von 15 Streifenwagenbesatzungen habe sich der Tumult aufgelöst.

Prozess vor dem Amtsgericht

Der festgenommene und jetzt angeklagte Soumaila B. stellte sich später in den Medien als Opfer von Polizeigewalt dar. Es kam zur Demonstration, wenige Tage später tauchten mehrere Dutzend Plakate auf. Die Bilder darauf zeigten die Polizisten, wie sie am 6. Juni versuchten, Soumaila B. zu bändigen, dazu die Überschrift „Rassistische Polizeigewalt hat Gesichter“. Die Polizisten waren auf den Bildern deutlich zu erkennen. Polizeipräsidentin Dr. Katharina Giere sah ihre Beamten denn auch an den Pranger gestellt, sah eine „rote Linie überschritten“. Die Überprüfung des Einsatzes vom 6. Juni, bei der zwei Beamte verletzt wurden, hat aus Sicht der Polizeichefin ergeben, dass die Maßnahme gerechtfertigt und die Gewaltanwendung verhältnismäßig gewesen sei.

Ein Prozesstermin vor dem Bielefelder Amtsgericht steht noch nicht fest.