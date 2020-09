Hat Schwarzfahrer einen Menschen getötet?

Bundespolizei in Bielefeld nimmt international gesuchten, mutmaßlichen Straftäter fest

Bielefeld (WB). Zufallstreffer für die Bundespolizei: Als die Beamten am Mittwochnachmittag am Bielefelder Hauptbahnhof einen Schwarzfahrer kontrollierten, stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann um einen international gesuchten, mutmaßlichen Straftäter handelte. Der 20-Jährige soll in Frankreich einen Menschen getötet haben.