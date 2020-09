Heilung ist möglich

Vor diesem Hintergrund will die „Woche der seelischen Gesundheit“ mehr denn je dazu betragen, die psychische Stabilität zu stärken. 25 Veranstaltungen, die vom 5. bis 10. Oktober unter Corona-Auflagen durchgeführt werden, sollen auf die Belange psychisch beeinträchtigter Menschen aufmerksam machen, aufklären und der Stigmatisierung entgegen wirken. „Nicht zuletzt bietet die Woche eine gute Möglichkeit, Kontakte zu schließen und sich über Hilfsangebote zu informieren“, erklärt Klaus Kiene, Vorstandsmitglied des Vereins Psychiatrie-Erfahrener. Besonders Angehörige stünden oftmals hilflos neben ihren erkrankten Familienmitgliedern. Diesbezüglich biete die Projektwoche unverbindliche Orientierungsmöglichkeiten, sagt Kiene und macht Hoffnung: „Seelische Krankheiten sind in der Regel heilbar.“

Niedrigschwellige Angebote

Mit dem niedrigschwelligen Angebot erreichen die Hauptveranstaltungen in der Regel 200 Besucher. „In diesem Jahr können wir aufgrund der Abstandsregeln nicht so viele Besucher aufnehmen. Der Historische Saal der Ravensberger Spinnerei ist für maximal 100 Personen zugelassen“, verdeutlicht Voelzke. Interessierte müssen sich bis zum 27. September per E-Mail für die jeweilige Veranstaltung anmelden. Das Programm ist als Flyer im Rathaus erhältlich und steht als Übersichtsliste im Internet (https://www.selbsthilfe-bielefeld.de/content/e2648/e2649). Behandelt werden unter anderem Themen wie Sucht, Trauma, Selbsthilfe, Ehrenamt, Gewaltprävention, Sexualität, Kunsttherapie, Sport sowie spezielle Angebote für Senioren.

Wie stark die Corona-Pandemie in Bielefeld die psychische Gesundheit von Bürgern beeinträchtigt hat, dazu liegen konkret noch keine Zahlen vor. „Wir konnten beobachten, dass die Telefonseelsorge stärker nachgefragt war. Eine kurzfristig eingerichtete Corona-Hotline wurde mangels Nachfrage wieder geschlossen. Das Hauptnetz an Hilfsangeboten funktioniert. Wir in Bielefeld zu aufgestellt“, betont Rüdiger Klein von den von Bodelschwinghschen Stiftungen.

Corona-Monitoring angekündigt

Derzeit wird indes die Kontaktstelle in der Friedenstraße stark frequentiert. „Wir arbeiten im Schichtbetrieb und die Menschen stehen Schlange vor unserer Tür. Der Druck und die Einsamkeit steigen“, weiß Thorsten Buick, Fachbereichsleiter der Gesellschaft für Sozialarbeit, zu berichten.

Sozialdezernent Ingo Nürnberger will die Auswirkungen der Pandemie in einem gesonderten Corona-Monitoring des Planungsbüros von einer Expertenrunde untersuchen lassen.