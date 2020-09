Die Schüler aus drei Klassen und elf Lehrer sind in Quarantäne, werden demnächst getestet. Das Gesundheitsamt hat die Schule geschlossen. An diesem Freitag und auch am Samstag findet kein Unterricht statt. Die Schüler der Vollzeitklassen werden mit Unterrichtsmaterial versorgt. Alle Schüler der Berufsschulklassen gehen an diesem Freitag in den Betrieb statt in die Schule. Die Prüfung der Steuerberaterkammer findet wie geplant statt.