List-Gruppe baut auf Möller-Gelände

Dazu hat die Leitung des 119 Jahre alten Familienbetriebes unter Vorstandschef Gerhard List ein 5500 Quadratmeter großes Wiesengrundstück an der Gütersloher Straße ausgesucht – zwischen den Möller-Hallen am Kupferhammer und der neuen Kindertagesstätte Möllernest an der Sommer-Kreuzung. Dort soll spätestens Anfang Oktober Baubeginn sein, bis Ende Juli 2021 ein 50 Meter langer, 35 Meter breiter und 15 Meter hoher Bürokomplex aus drei Etagen entstehen.

Offene Tiefgarage mit 82 Stellplätzen

Die Idee ist, das Gebäude auf dem tiefer gelegenen Areal so aufzuständern, dass im Souterrain in einer halb offenen Tiefgarage 82 Mitarbeiter-Pkw Platz finden. Die Büros sollen sich über Parterre und ersten Stock erstrecken, die jeweils mit einer lichten Geschosshöhe von knapp sechs Metern großzügig konzipiert sind. Gut 150 Arbeitsplätze will die List Gruppe dort vorhalten. In einer besseren Kantine (Deli) sollen die Angestellten sich mit Speisen und Getränken versorgen können. Zudem sind eine Erdheizung vorgesehen sowie mehrere Zapfsäulen für E-Autos und E-Fahrräder.

Investor und späterer Vermieter ist die Firma Möller Real Estate, der das Gelände gehört. Deren Geschäftsführer Denis Rauhut spricht von einem Investitionsvolumen „im oberen einstelligen Millionenbereich“. Als Generalunternehmer tritt die Bausparte der List AG Bielefeld auf. „Das Gebäude wird also von dem gebaut, der es später auch mietet“, erklärt Rauhut. „Der kann dann nicht über das Ergebnis meckern.“

Neben List Bau Bielefeld wollen auch die Firmen List Ingenieure und List Bauen im Bestand mit insgesamt 90 Mitarbeitern in den Brackweder Neubau einziehen. Deren bisheriger Sitz an der Altenburger Straße 9 nahe Porta-Möbel in Stieghorst wird im nächsten Sommer aufgegeben.

„Wir suchen schon seit zwei Jahren nach einem neuen Standort“, sagt René Konrad, Geschäftsführender Gesellschafter bei List Bau Bielefeld. „In Brackwede ist die verkehrstechnische Anbindung hochinteressant, und die Philosophie des Investors stimmt mit unserer überein. Wir als Entwickler und die Firma Möller wollen mit diesem Projekt ein Ausrufezeichen setzen.“

Kultur und Funktionalität

Das neue Gebäude wird von außen anmuten wie eine herkömmliche Produktionshalle, aber „architektonisch ein Highlight“ sein, prophezeit Denis Rauhut. Sein Geschäftspartner Konrad spricht von einem „schlanken, kubischen Industriebau in dunkelgrauem Klinker“, der im Sinne des Firmenchefs Gerhard List „von innen nach außen konzipiert“ worden ist. „Wir haben Funktion und Flexibilität vor alles andere gestellt“, sagt Konrad. Er verweist auf die beiden Architekturbüros RKW (Düsseldorf) und Brandherm + Krumrey (Köln/Hamburg), die an der Umsetzung feilen. „Ein gelungenes Büro muss Kultur und Funktionalität verbinden. Beides sollte dort sein Zuhause finden. Dann wird es wirklich gut“, sagt Gerhard List.

Durch die flexible Innenausstattung mit nur wenigen festen Wänden und Türen soll das Gebäude der Kreativität und dem Austausch, aber auch dem Entspannungsbedürfnis seiner Nutzer entgegen kommen. „Und wenn sich die Zeiten einmal ändern“, wirft Rauhut ein, „dann brauchen Sie nichts großartig umzubauen, sondern nur umzugestalten.“

Bis zu 50 der 150 in Brackwede eingerichteten Arbeitsplätze will die List-Gruppe ausdrücklich externen Firmen, am liebsten innovativen Start-Ups, zur Verfügung stellen. Dadurch erhoffe man sich neue Impulse, von denen letztlich alle profitierten.