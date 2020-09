Für zwei befreundete Dudelsack-Combos aus beiden Ländern ist 2020 coronabedingt sehr enttäuschend verlaufen – gerade mit Blick auf die fast zum Erliegen gekommene Städtepartnerschaft zwischen Brackwede und Enniskillen, die sie über die Musik in diesem Jahr wieder richtig aufleben lassen wollten. Doch beide Seiten bleiben dran und setzen auf bessere Zeiten.

Ein Foto aus Nordirland

Der beste Beweis dafür ist jetzt bei Johnathon Palmer eingetroffen. Der 33-jährige Bielefelder mit nordirischen Wurzeln, der die heimische Highland Dragon Pipe Band als so genannter Drum Major anführt und viele private Kontakte nach Nordirland pflegt, hat überaus aufmunternde Post aus Enniskillen bekommen; nämlich ein Foto von Mitgliedern der befreundeten Enniskillen Pipe Band, mit der er auch schon als Drum Major unterwegs war: In typischer Tracht präsentieren sie eine Reihe Brackweder Souvenirs.

Diese Souvenirs, darunter T-Shirts, Tassen, Mauspads und Stofftaschen mit Brackweder Stadtwappen, sind Geschenke des Stadtbezirks Brackwede. Auf Wunsch des Amtsleiters Hans-Georg Hellermann sollte Kontaktmann Palmer das Werbematerial eigentlich persönlich und mit den besten Wünschen bei der Dudelsack-Combo abliefern. Doch sein bereits gebuchter Flug wurde wegen des Virus’ annulliert. Und weil das Fliegen lange Zeit unmöglich war, verschickte Palmer die Souvenirs per Post, um nicht unnötig Zeit zu verlieren.

Möglichst schnell sollten die Nordiren um Bandleader Cecil Jones erfahren, dass es trotz Corona in Brackwede weiterhin Menschen gibt, die die 62 Jahre alte Städtepartnerschaft pflegen wollen. Die Geste aus Brackwede traf offenbar ins Schwarze und löste prompt den Gegengruß aus. „Das Foto ist ein Signal aus Enniskillen, dass die Freundschaft besteht“, sagt Johnathon Palmer euphorisch. „‚Liebe Brackweder, wir denken an Euch‘ – das ist die Botschaft, die sie uns schicken.“

Interessierte Bürger sollen mitkommen

Der Bielefelder, der als Staplerfahrer bei Möller in Brackwede arbeitet und sich bei der Freiwilligen Feuerwehr, Löschabteilung Kupferhammer, engagiert, will möglichst bald wieder auf die grüne Insel fliegen. Realistisch erscheint ihm ein Besuch zu den Paraden des St.-Patrick’s-Day am 17. März 2021. Je nach Corona-Situation soll dann auch eine Delegation des Brackweder Bezirksamtes mitkommen, was schon 2020 geplant war.

„Wir freuen uns über Herrn Palmers Engagement und unterstützen ihn gerne“, sagte Hans-Georg Hellermann auf Anfrage. „Leider haben Politik und Verwaltung in Enniskillen uns in Brackwede nicht mehr auf der Agenda. Aber wir wollen dort gerne wieder hin und möglichst auch ein paar interessierte Bürger mitnehmen.“

Derweil hat Brackwedes scheidende Bezirksbürgermeisterin Regina Kopp-Herr die Absicht geäußert, im neuen Jahr aus Interesse und alter Verbundenheit einen „Arbeitskreis Enniskillen“ ins Leben rufen zu wollen. Vergleichbare Maßnahmen hatten schon den Städtepartnerschaften mit Rochdale und Concarneau gut getan.