Großfamilie behindert Rettungskräfte

Tumulte auf Heeper Straße und am Bielefelder Krankenhaus, wo 70-Jähriger stirbt

Bielefeld (WB). Ein Mann bricht auf der Heeper Straße zusammen und braucht medizinische Hilfe. Die kommt per Rettungswagen, doch die Helfer kommen an den 70-Jährigen erst heran, als die Polizei den Weg frei macht. Denn eine Menschenmenge, offenbar überwiegend Mitglieder einer irakischen Großfamilie, versperren den Rettern den Weg zu ihrem Angehörigen. Tumultartige Szenen spielen sich später auch vor dem Krankenhaus ab, wo der Patient am Freitag stirbt.