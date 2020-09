„Big Brother Award“ für Tesla

Kategorie Digitalisierung: Hier geht der Preis an das Land Baden-Württemberg für die Entscheidung, die Bildungsplattform des Landes von Microsoft betreiben zu lassen. Der Verein wirft der zuständigen Ministerin Susanne Eisenmann (CDU) vor, damit Daten und E-Mails von Lehrern und Schülern nicht nur an den US-Konzern zu liefern, sondern damit auch an US-Geheimdienste. Warnungen von Datenschützern und ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes habe Eisenmann ignoriert, so die Begründung.

Kategorie Behörden: Hier bekommt das Land Brandenburg den „Big Brother Award“, weil es dauerhaft Autokennzeichen gespeichert hat. Brandenburg archiviere seit Jahren Informationen zu Fahrzeugen in über 40 Millionen Datensätzen, obwohl das Bundesverfassungsgericht klare Grenzen gezogen habe. Namentlich werden als Preisträger Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen sowie sein Vorgänger, Karl-Heinz Schröter, genannt.

Kategorie Mobilität: Hier erhält die US-Firma Tesla den Preis für die Überwachung der Fahrzeuginsassen und der Umgebung. „Der Autohersteller Tesla findet für seine Elektroautos viel Anerkennung. Für viele Reiche und Ökos haben die Autos Kultstatus“, heißt es. Dass es sich dabei um Überwachungsanlagen auf vier Rädern handelt, spiele offenbar keine Rolle. „Die hippen Autos aus Kalifornien haben Sensoren für praktisch alles, was mit dem, in dem und um das Auto herum passiert.“ Was mit den gesammelten Daten im Detail passiert, bleibe unklar.

Kategorie Bildung: Hier ist die Firma BrainCo für ihre EEG-Stirnbänder, die mittels Gehirnstrommessung angeblich die Konzentration von Schülern messen können, Preisträger. Der Konzentrationsgrad werde von einer LED auf dem Stirnband angezeigt und per Funk an den Lehrerrechner übermittelt. In USA und China werde diese Technik bereits in Klassenzimmern eingesetzt. Weiterer Preisträger ist der Leibniz-Wissenschaftscampus Tübingen, der ähnliche EEG-Stirnbänder auch in Deutschland erprobt, kombiniert mit Eyetracking. „Das ist Dressur statt Bildung“, meint der Verein Digitalcourage.

Kategorie Politik: Die Bundesregierung erhält den Big-Brother-Award wegen ihrer „rechtlichen und politischen Mitverantwortung für den völkerrechtswidrigen US-Drohnenkrieg”, der über die Datenrelais- und Steuerungsstation der US-Militärbasis Ramstein/Pfalz abgewickelt wird. Von deutschem Boden aus würden bewaffnete Drohneneinsätze zur Ausforschung von Zielpersonen und zu illegalen Hinrichtungen angeblicher Terroristen im Nahen und Mittleren Osten gesteuert, denen regelmäßig unbeteiligte Zivilpersonen zum Opfer fallen.

Kategorie Arbeitswelt: Hier erhält die Modekette Hennes & Mauritz in Hamburg den Negativpreis für „jahrelange, hinterhältige und rechtswidrige Verarbeitung von Beschäftigtendaten im H&M-Kundencenter in Nürnberg“, heißt es. H&M habe Daten über Krankheiten von Mitarbeitern ebenso gesammelt wie über die von Angehörigen oder Kollegen.

Kategorie „Geschichtsvergessenheit“: Die Innenministerkonferenz der Bundesrepublik erhält den Preis für die Absicht, auf der Basis der Steuer-Identifikationsnummer eine lebenslang gültige Personenkennziffer einzuführen. Diese Personenkennziffern wurden in den zwei Diktaturen auf deutschem Boden – im Nazideutschland und in der DDR – zur Erfassung und zur Repression bis hin zur Vernichtung genutzt. Sie widersprechen dem Geist des Grundgesetzes.