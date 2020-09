Anzahl der Todesfälle in Leineweberstadt steigt auf neun – Kontaktverfolgung am Gymnasium Brackwede läuft

Bielefeld (WB). In Bielefeld gibt es einen weiteren Corona-Todesfall. Wie die Stadt mitteilt, ist eine 94-jährige Frau ist in Zusammenhang mit Corona gestorben. Damit gibt es in Bielefeld seit Beginn der Pandemie neun Corona-Tote.