Aktuell infektiös sind 54 Personen (-2 zum Vortag). Die Zahl der positiv getesteten Reiserückkehrer, die seit dem 17. Juli erhoben wird, bleibt bei 109.

Von den positiv Getesteten sind 764 Menschen genesen, neun mehr als am Vortag. Am Samstag hatte es in Bielefeld den neunten Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 gegeben. Eine 94-jährige Frau war verstorben.

In Quarantäne befinden sich aktuell 522 Personen, das sind 2 weniger als am Vortag. Die Neuinfektionsrate in den letzten sieben Tagen liegt bei 8,1 pro 100.000 Einwohner, das entspricht 27 Neuinfizierten.

Gymnasium Brackwede am Montag geschlossen

Wie berichtet gibt es auch einen neuen bestätigten Fall am Gymnasium Brackwede. Betroffen ist eine Lehrkraft. Die Kontaktnachverfolgung des Gesundheitsamtes läuft. Aufgrund des Coronafalls bleibt das Brackweder Gymnasium am Montag, 21. September, geschlossen. Das teilt die Schule auf ihrer Homepage mit. Wegen der noch unklaren Situation würde am Montag für alle Klassen und Kurse Distanzunterricht nach Stundenplan stattfinden.