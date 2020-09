Die Raumfrage

Matthias Kricke leitet das Büro des Rates. Er ist damit so eine Art Manager der Rathauspolitik. Aktuell ist Kricke mit der Frage beschäftigt, wie er die elf Fraktionen, Gruppen und Einzelvertreter im neuen Rat unterbringen kann. „Wir basteln an einem Plan“, sagt er. CDU und SPD dürften ihre angestammten Räume im Rathaus behalten. Grüne und FDP haben jetzt deutlich mehr Sitze im Rat und auch schon zusätzlichen Platzbedarf angemeldet. AfD und „Die Partei” ziehen als so genannte Ratsgruppen (je zwei Vertreter) in den Rat ein und haben damit ebenfalls Anspruch auf angemessne Büros. Und auch die Einzelvertreter von Bürgernähe/Piraten, Lokaldemokraten, der Migrantenpartei BIG und der BfB müssen untergebracht werden. Ihnen stehen ein PC und Telefonanschluss zu.

Die Ratsausschüsse

Erst am 12. November tritt der neue Rat zu seiner ersten Sitzung zusammen. Bis dahin müsste eigentlich feststehen, wie groß seine Fachausschüsse werden sollen. Dort wird je nach Disziplin (zum Beispiel Stadtentwicklung, Finanzen, Soziales, Schule) vorberaten, was später im Rat beschlossen wird. Die Ausschüsse müssen die Mehrheitsverhältnisse im Rat widerspiegeln. Vor allem SPD und Grüne favorisieren die 16er Lösung. 16 Plätze im Ausschuss würden je vier für CDU, SPD und Grüne bedeuten, je einen für FDP, Linke, AfD und „Die Partei“. Die Einzelvertreter gehen leer aus. In dieser Variante ließe sich im Zweifel eine linke Mehrheit schmieden.

Die Bürgermeister

Karin Schrader (SPD) und Andreas Rüther (CDU) sind bislang die politischen Stellvertreter von Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD), ein prestigeträchtiges Ehrenamt. Beide würden sich auf dem Posten wohl gerne wiedersehen. Weil die CDU jetzt die stärkste Fraktion ist, hätte sie das erste Zugriffsrecht. Es können aber auch Gegenkandidaturen geschmiedet werden. Tradition ist es jedoch, dass in dieser Frage vorab Einigung erzielt wird, um das Amt nicht zu beschädigen. Und es gibt ja auch noch die Möglichkeit, die Zahl der Stellvertreter zu erhöhen. Dann würden wohl auch die Grünen einen solchen Posten bekommen.

Das Geld

Was kaum einer weiß: Die Fraktionen und Gruppen haben auch Anspruch auf Personal- und Sachmittel. Im laufenden Jahr sind dafür 1,24 Millionen Euro angesetzt. Bisher stehen den beiden größten Ratsfraktionen, CDU und SPD, je eine Stelle für die Geschäftsführung, eine Stelle für das Sekretariat, eine Assistentenstelle und eine halbe Stelle für einen wissenschaftlichen Mitarbeiter zu. Weil nach der Ratswahl beide Fraktionen geschrumpft sind (die SPD von 20 auf 16, die CDU von 20 auf 18 Fraktionsmitglieder) müssten sie nach den selbst aufgegebenen Regeln eigentlich jeweils eine halbe Stelle abtreten. Insgesamt drei Stellen können auch die Grünen besetzen, denn sie gewannen Mandate hinzu und kommen jetzt auf 15 Sitze. Die FDP (fünf Sitze) hat Anspruch auf Geschäftsführung und Sekretariat, die Linke nur auf eine 0,75-Stelle für die Geschäftsführung.