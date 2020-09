Die Zustände in Moria und mangelnde Versorgung der Menschen nach dem Brand sind für die Seebrücke Bielefeld, die die Demonstration angemeldet hatte, jedoch nur ein Beispiel für eine aus Sicht der Organisation verfehlte Flüchtlingspolitik. Gerade erst wurde das deutsche Rettungsboot Seawatch 4 vor Palermo festgesetzt – mit dem Argument, dass die Rettung von Menschen nicht der Registrierung des Schiffes entspreche.

Neues Lager auf ehemaligem Militärgelände

Die Seebrücke fordert unter anderem die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen. Stattdessen werde in Lesbos ein weiteres Lager zum Ersatz von Moria errichtet, wie Anne Dröschel zum Auftakt der Demonstration ausführte. Es biete Kapazität für 5000 Menschen und sei bereits heillos überfüllt.

„Gebaut wurde es auf einem ehemaligen Militärgelände, auf dem noch heute Munition zu finden ist und dessen Boden mit hoher Wahrscheinlichkeit verseucht ist“, kritisierte sie. Die Seebrücke fordert ein „grenzenloses solidarisches Europa“, doch mit Lagern wie diesen “zementiert die Festung Europa ihre Mauern“ immer weiter.

Zumindest was die 12.000 Flüchtlinge aus Moria angeht, meinen die Seebrücke-Akteure eine schnelle Lösung zu kennen. Anne Dröschel: Wenn alle Städte, die sich dem Bündnis Sichere Häfen angeschlossen haben, Flüchtlinge aus Moria aufnähmen, wären das 75 Menschen pro Stadt. Aktuell sind 174 deutsche Städte in dem internationalen Bündnis, dem auch Bielefeld angehört.

Viele Demonstrationen in ganz Europa

Die friedliche Demonstration zog vom Bahnhof bis zum Kesselbrink, wo die Abschlusskundgebung unter anderem mit Beiträgen des Revolutionären Jugendbundes und Frank Gockel (Flüchtlingshilfe Lippe) über das Abschiebegefängnis in Büren stattfand. Bielefeld war am Sonntag nur eine von vielen Städten in ganz Europa, in denen Menschen von der Seebrücke und anderen Organisationen für mehr Solidarität mit Geflüchteten demonstrierten.