Dauerkarten: Arminia-Fans verunsichert

Kritik am Vergabesystem für die Spiele in der Schüco-Arena – Freude über Auswärtspunkt

Bielefeld (WB). Die Stimmung ist euphorisch, brillant, aufgeheizt, erwartungsvoll. Dazu trägt auch das 1:1 in Frankfurt bei. Die Augen glänzen, obwohl jeder Fußballfan weiß, dass Arminia Bielefelds erste Erstliga-Saison seit elf Jahren wieder einmal keine leichte wird. Doch welche Fans kommen überhaupt in den Genuss, eine oder gar mehrere Begegnungen in der Schüco-Arena live zu erleben? Wegen der instabilen Corona-Lage weiß das aktuell niemand. Der Verein sucht nach einer gerechten Lösung bei der Verteilung der Karten des stark reduzierten Kontingents.