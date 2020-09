„Die Rallye regt dazu an, sich mehr mit den Geschichten der Tiere auseinander zu setzen“, sagt Besucherbetreuerin Lisa Spenner über die Idee zur Aktion. Denn nicht jede Frage war mit einem kurzen Blick aufs Namensschild erledigt. „Es geht zum Beispiel auch darum, warum Kühe Milch geben oder wann ein Huhn normalerweise geschlachtet wird, um Themen rund um den Tierschutz und darum, wie Tiere eigentlich gehalten werden sollen“, erklärt Ursula Plaß-Dommer, die ebenfalls ehrenamtlich als Besucherbetreuerin tätig ist.

Das beste Beispiel für artgerechte Haltung zog dann auch die meisten Blicke auf sich. Die kleinen Ferkel Karl, Kurt, Knut und Konrad sind ausgesprochen niedlich, aber zugleich auch ein Mahnmal dafür, warum man in Privathaushalten keine Schweine halten sollte. Sie sind die Nachkommen des Fundschweins Herr Bärbel, das Ende 2018 vermutlich ausgesetzt wurde und im Dorf unterkam.

Schwein Hansi ist Ziehopa

Ein neues Zuhause fand der Eber auf einem privaten Gnadenhof Nähe Osnabrück, wo der vermeintlich kastrierte alte Herr gleich sieben kleine Hängebauchferkel zeugte. Vier von ihnen hat das Dorf Sentana vor kurzem aufgenommen, die nun bei Schwein Hansi als Ziehopa aufwachsen. „Manche Menschen legen sich solche Schweine zu, weil sie denken, dass die nicht größer werden, aber das ist ein Irrtum. Und dann können sie nicht mehr privat gehalten werden und werden ausgesetzt“, erläutert Ursula Plaß-Dommer. Der Bedarf an schlachtfreien Plätzen für Hänge- und Minischweine ist leider enorm, da der Trend zur Haltung von so genannten Minipigs in Privathaushalten anhält.

Ebenfalls neu auf dem Gnadenhof ist das Schaf Curry. Es war Teil einer Wanderschafherde, bei der sich einige Tiere mit Eibe vergifteten. Während andere aus der Herde die Vergiftung nicht überlebten, starb bei Curry ein Hinterbein ab. Nach erfolgreicher Amputation darf Curry nun auf dem Gnadenhof sein dreibeiniges Leben genießen. „Man hat so eine Freude daran, dass es Tieren, die eine wirkliche Leidensgeschichte hinter sich haben, hier so gut geht. Und die Atmosphäre ist einfach schön“, sagt Besucherin Kordula Steinhage, die die Rallye am Samstag für einen Familienausflug nutzte.