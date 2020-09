Bei der Stichwahl am kommenden Sonntag tritt Nettelstroth gegen Amtsinhaber Pit Clausen (SPD) an und hat noch einiges aufzuholen. Bei der Kommunalwahl am 13. September erzielte der CDU-Kandidat 29,3 Prozent der Stimmen. Clausen kam auf 39,6 Prozent.

Bei ihrem Zusammentreffen im Restaurant Il Monastero am Klosterplatz warben Laschet und Nettelstroth noch einmal für den politischen Wechsel in Bielefeld.