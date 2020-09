Vom Jugendclub in den „Sturm der Liebe“

Als Dreizehnjährige habe sie bereits Schauspielerin werden wollen, erzählt Jeannine Gaspár: „Ich war von dem Beruf fasziniert, wusste aber nicht, wie und wo man das lernt, was man dafür können muss.“ Ja, es sei vielleicht ein wenig naiv gewesen, dass sie „mit 15, 16“ einfach zur Pforte des Stadttheaters an der Brunnenstraße gegangen sei und gefragt habe, wie man es denn anstelle, Schauspielerin zu werden. Aber offenbar letztendlich genau richtig. Denn dort sei sie auf den Jugendclub unter Leitung Martina Breinlingers hingewiesen worden.

Ab 2009 habe sie dann in den Inszenierungen „Kleiner Mann, was nun?“ und „Platonov“ mitgespielt. Die Arbeit im Jugendclub habe ihr geholfen beim Vorsprechen, bei ihrer Bewerbung für die Schauspielschule. Jeannine Gaspár: „Im Jugendclub habe ich die Grundlagen des Berufs kennengelernt – eine sehr intensive Zeit. Da war das Theater praktisch mein zweites Zuhause.“

Max-Planck-Gymnasium besucht

Martina Breinlinger und Schauspieler Benjamin Armbruster hätten sie gecoacht und Armbruster, früher unter anderem der Winnetou auf der Freilichtbühne im sauerländischen Elspe, hat sie den Bühnenkampf, das Fechten, gelehrt. Jeannine Gaspár: „Damals habe ich zum ersten Mal einen Degen in der Hand gehalten.“ Als Vanessa Sonnbichler spielt sie eine junge Frau, die deutsche Meisterin im Fechten werden möchte. Die Schauspielerin: „Es wurde eine Darstellerin gesucht, die fechten konnte. Das war natürlich perfekt für mich.“

Jeannine Gaspár hat das Max-Planck-Gymnasium besucht, ihre Ausbildung dann an der Theaterakademie Vorpommern gemacht. Sie spielte anschließend unter anderem in Antigone, „Passagier 23“, „Charley’s Tante“ und „Der Name der Rose“ mit, stand in Rostock, Braunschweig, Hannover und Berlin auf der Bühne, in „Die Nachtschwestern“ auch vor der TV-Kamera. Den Unterschied zwischen Seriendreh und Theaterspiel beschreibt Jeannine Gaspár so: „Beim Dreh muss man sehr schnell auf dem Punkt sein, schnell den Text lernen. Und: Es wird nicht chronologisch gedreht.“

Für ihre „Sturm der Liebe“-Rolle ist sie nach München gezogen. Sie liebe die Berge, liebe es, in der Natur zu sein. An unterschiedlichen Orten leben zu dürfen – jetzt in Bayern nach Jahren in Norddeutschland und an der Ostsee – empfinde sie als Vorteil ihres Berufes. Sie habe sich im „Sturm der Liebe“-Team auf Anhieb wohl gefühlt und mit Antje Hagen und Sepp Schauer, die in der Serie ihre Tante und ihren Onkel spielen, gemeinsam vor der Kamera stehen zu können, das sei „ein Wahnsinn“. Jeannine Gaspár: „Beide sind von Anfang an dabei. Beide habe ich schon als Dreizehnjährige im Fernsehen gesehen.“