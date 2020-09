Kleine Panne bei der Abstimmung

„Wie immer“ seien die Wahlbenachrichtigungen systematisch eingezogen und in einen dafür vorgesehenen Sack mit entsprechender Beschriftung an die Stadt zurückgegeben worden, schreibt Wahlvorsteherin Martina Keilbart aus dem Bezirk 18.5 dem Wahlteam der Stadtverwaltung. Dass diesmal anders verfahren werden sollte, sei bei der Schulung der Wahlhelfer nicht mitgeteilt worden, auch fehlten entsprechende Hinweise im Wahlkoffer, der an die Wahlhelfer ausgegeben wurde.

Wahlhelfer wurden geschult

Ruth Goebel, Leiterin des Wahlteams, widerspricht: „Es wurden Mappen mit Hinweisen auf Besonderheiten bei dieser Wahl verteilt, und eigentlich kennt jeder Wahlhelfer auch den Inhalt der Wahlbenachrichtigung.“ Entsprechend sei geschult worden, und die im Wahlkoffer enthaltene Tüte für Wahlbenachrichtigungen sei nur für die Abstimmung zur Integra­tionsratswahl gedacht gewesen.

Die Wahlteam-Leiterin erinnert überdies daran, dass die Wahlbenachrichtigung nicht vorliegen müsse, damit Wähler am Sonntag an der Stichwahl zum Oberbürgermeisteramt teilnehmen können. Dazu reiche ein Personalausweis. In den meisten Stimmbezirken seien die Benachrichtigungen im Wahllokal an die Wähler zurückgegeben, nur in Einzelfällen, wie im Bezirk 18.5, einbehalten worden.

Wahlvorstand befürchtet lange Warteschlangen

Martina Keilbart befürchtet indes, dass es ohne dieses Formular zu Warteschlangen vor dem Schulcontainer in Dornberg kommen werde. Denn auf den Benachrichtigungen seien die Wählernummern vermerkt, die mit dem Wahlverzeichnis abgeglichen wird. Ein Abgleich nur nach dem Personalausweise dauere sehr viel länger.

Trotz des Missverständnisses werden an die 1405 Wahlberechtigten des Stimmbezirks 18.5 und eventuell weitere betroffene Bürger keine neuen Wahlbenachrichtigungen versandt, sagt Ruth Goebel. Denn: „Das würde Wahlberechtigte aus anderen Bezirken eher verwirren, die von den neu versandten Benachrichtigungen erfahren und sich dann wundern, warum sie selbst keine bekommen haben.“