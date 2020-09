Die Grünen suchen einen weiteren Partner

Diese mit einer Mehrheit fortzusetzen, wird bei der Suche nach Partnern schwierig. Paprika hätte im Rat zwar weiterhin die Ein-Stimmen-Mehrheit, falls Pit Clausen am Sonntag erneut zum OB gewählt würde. „Wir wollen aber eine Mehrheit auch in den Ausschüssen“, sagt Julkowski-Keppler. Weil Bürgernähe/Piraten und Lokaldemokraten dort keine Stimmen haben, brauchen SPD und Grüne neue oder zumindest weitere Unterstützer. Eine Kooperation wäre mit dieser Zielsetzung vor allem mit den Satirepolitikern der „Partei“ oder den Linken möglich. Trotz geringer Gemeinsamkeit wolle man auch mit der CDU sprechen. Bis Ende November, so Fraktionsgeschäftsführer Klaus Rees, soll eine Koalition stehen.

Und obwohl die Grünen weiterhin keine Empfehlung für die Stichwahl ausgeben wollen: „Pit Clausen ist für die Fortsetzung unserer Ziele eine unabdingbare Person“, betont Julkowski-Keppler.

In der Grünen-Fraktion soll es künftig eine Doppelspitze geben. Jens Julkowski-Keppler und Christina Osei haben sich dazu für die Abstimmung Anfang Oktober beworben. „In der Gemeindeordnung ist das eigentlich nicht vorgesehen“, sagt Rees. Notfalls werde es einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter geben, die aber als Doppelspitze arbeiten.

Nach dem Zugewinn an Ratssitzen beanspruchen die Grünen außerdem den Posten eines Bürgermeisters als Vertreter des OB. Die beiden Posten sind bislang in der Hand von CDU und SPD. Gegebenenfalls müsse der Rat ein drittes Bürgermeisteramt schaffen, fordert Klaus Rees. Übernehmen soll es ein weibliches Fraktionsmitglied der Grünen.