Der CDU-Europaabgeordnete für das Ruhrgebiet sowie den Kreis Gütersloh und die Stadt Bielefeld, Dennis Radtke, zeigt sich entsetzt über die neu vorgegebenen Klimaziele der EU, die seine CDU-Parteifreundin von der Leyen vorige Woche in der sogenannten „State of the Union“-Rede im Europäischen Parlament vorgestellt hat. Demnach sollen bis 2030 statt wie bisher 40 Prozent mindestens 55 Prozent CO2-Einsparungen erzielt werden.

„Frau von der Leyen hat mit diesen ausgegebenen Zielen eine Flughöhe erreicht, bei der man die Existenzängste von Industriearbeitnehmern, mittelständischen Unternehmern und Landwirten mit bloßem Auge nicht mehr erkennen kann. Ein solcher Auftritt macht mich sprachlos. Diese Ziele haben das Potential, den Indus­triestandort Europa völlig zu zerschlagen, ganz zur Freude von China, wo Klimaschutz in etwa so bedeutsam ist wie die Einhaltung von Menschenrechten“, so Dennis Radtke, der auch NRW-Landesvorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) ist, in seiner Erklärung.

Der Kampf gegen den Klimawandel sei eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. „Wie man jetzt allerdings in der schwersten Wirtschaftskrise in der Geschichte der EU diese Ziele noch einmal nach oben korrigiert und gleichzeitig bei der Folgenabschätzung so tut, als würde es diese Krise gar nicht geben, lässt mich fassungslos zurück“, so Radtke weiter.

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, während ihrer ersten Rede zur Lage der Union während der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments. Foto: -/European Union/XinHua/dpa

Für das Ruhrgebiet und Nordrhein-Westfalen habe die Stahlindustrie, von der Erzeugung bis hin zum mittelständischen Verarbeiter, eine überragende Bedeutung. Er wolle sich weiter dafür einsetzen, dass „wir diese Unternehmen mit ihren Beschäftigten bei dem schwierigen Transformationsprozess unterstützen“.

Auch der CDU-Europaparlamentarier Markus Pieper (Münsterland), der die Kreise Herford, Lippe und Minden-Lübbecke in Brüssel vertritt, kritisiert den Klimakurs der EU-Kommission: „Unsere Ziele müssen realistisch und machbar bleiben, denn nur das gibt unseren Bürgern und Unternehmen Sicherheit in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Wir können nicht immer mehr subventionieren und regulieren. Wir müssen auch Freiräume für Un­ternehmen zulassen. Gerade in der Krise und beim Klimaschutz.“