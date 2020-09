Spuren für später

So können Opfer bei der Spurensicherung helfen Experten raten Opfern von Sexualstraftaten: ...

Manche Opfer von Sexualverbrechern sind gehemmt, den Täter unmittelbar nach der Tat anzuzeigen – weil es ein Verwandter ist, eine andere Abhängigkeit besteht, weil sie sich schämen oder sich nicht in der Lage sehen, einen Gerichtsprozess durchzustehen.

Der Gesetzgeber ermöglicht Opfern schwerer Sexualstraftaten deshalb, auch nach Jahrzehnten noch Anzeige zu erstatten. So beginnt die Verjährungsfrist erst mit dem 30. Lebensjahr des Opfers, und sie kann – je nach Tat – bis zu 20 Jahre dauern. Das bedeutet im Extremfall: Wer als Kind vergewaltigt wurde, kann den Täter noch kurz vor seinem 50. Geburtstag anzeigen.

Nur: Je mehr Zeit zwischen Tat und Anzeige liegt, umso schwieriger wird erfahrungsgemäß die Beweisführung. Zeugen gibt es selten, das Erinnerungsvermögen lässt möglicherweise nach, und deshalb kommt Spuren eine außerordentliche Bedeutung zu. Schon vor 15 Jahren sorgten Beratungsstellen dafür, dass die ersten Anlaufstellen in NRW entstanden, in denen Opfer die Spuren der Tat anonym sicher lassen konnten. Inzwischen gibt es diese Möglichkeit in vielen Akutkrankenhäusern.

„Das Angebot ist sehr wichtig“, sagt Heide Kluck, Psychologin an der Uniklinik Minden. „Gerade in der jetzigen Zeit, in der wir immer mehr von Missbrauch hören, sollten Betroffene wissen, wo sie Hilfe finden.“ Die Psychologin verteilt aktuell Informationsbroschüren, denn viele Frauen – sie stellen den Großteil der Opfer von Sexualstraftaten – kennen die Anonyme Spurensicherung (ASS) möglicherweise gar nicht.

Einer Untersuchung der Universität Bielefeld aus dem Jahr 2015 zufolge melden sich pro Jahr zwischen fünf und 15 Betroffene in Krankenhäusern, um sich anonym untersuchen zu lassen, landesweit sollen es zuletzt bis zu 140 Frauen pro Jahr gewesen sein.

Das Gespräch mit dem Opfer, die eigentliche Spurensicherung (Fotos, Abstriche, Blut- und Urinproben) sowie die Dokumentation nehmen im Durchschnitt etwa eine Stunde in Anspruch. Dazu kommt die Arbeit des Labors, das die Proben auswertet – zum Beispiel, um nach k.o-Tropfen zu suchen.

Die Beweismittel und das anonyme Protokoll werden mit einem Nummerncode versehen, den das Opfer ausgehändigt bekommt. Die anonymisierten Patientenunterlagen kommen dann ins Krankenhaus-Archiv, während die Beweismittel an die Rechtsmedizin (z.B. der Uni Münster) geschickt und dort gerichtsfest gelagert werden. Entscheidet sich das Opfer irgendwann, den Täter anzuzeigen, kann es mit Hilfe des Codes die archivierten Proben und Unterlagen für die Staatsanwaltschaft freigeben.

Kosten werden oft übernommen

Wenn Frauen sich zu diesem Schritt entschließen, geschieht das meistens in den zwei Jahren nach der anonymen Spurensicherung. Das haben die Forscher der Uni Bielefeld um Prof. Claudia Hornberg bei ihrer Studie 2015 herausgefunden. Sie stellten seinerzeit allerdings auch fest: Die Dokumentationsbögen der Krankenhäuser waren nach Angaben von Opferberatungsstellen nicht immer vollständig ausgefüllt. Zum Teil wurden damals mangelnde Sprachkenntnisse der Ärzte als Grund angegeben.

Während nach einer Strafanzeige die Polizei üblicherweise die Kosten der Beweissicherung trägt, mussten manche Frauen früher selbst für die Gebühren der anonymen Spurensicherung aufkommen. Inzwischen werden die Kosten von Modellprojekten oder vom Land übernommen, und eine einheitliche Regelung ist in Arbeit. Jens Kuschel, Sprecher der AOK Nordwest: „In Nordrhein-Westfalen laufen unter der Federführung des Landesgesundheitsministeriums Gespräche mit allen Beteiligten. Ziel ist es, die Finanzierung der Spurensicherung zu gewährleisten, ohne dass die Identität des Opfers dem Geldgeber bekannt wird.“