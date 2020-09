„Das belegen die vielen Anrufe und E-Mails, die heute beim Wahlteam eingehen“, teilt Margit Schulte Döinghaus vom Bielefelder Presseamt mit. Auf Nachfrage habe die Post bestätigt, dass sich noch Briefwahlunterlagen in der Zustellung befänden. Es sei zugesagt worden, dass alle Briefe im Laufe des Mittwochs noch zugestellt würden.

Die Stadt empfiehlt allen, die Briefwahlunterlagen bereits beantragt, aber noch nicht erhalten haben, zunächst noch bis Donnerstag die Postzustellung abzuwarten. Sollten dennoch in Einzelfällen keine Unterlagen eintreffen, wird empfohlen, die Ersatzunterlagen persönlich bei den nachfolgend benannten Dienststellen zu beantragen und direkt entgegen zu nehmen.

Abgabeschluss am Sonntag um 16 Uhr

Bei einer Neuausstellung wäre auf dem regulären Postweg mit einer Auslieferung durch die Post erst am Freitag oder Samstag zu rechnen. Eine rechtzeitige Rücksendung per Post wäre dann kaum noch möglich.

Dienststelle Wilhelmstraße 3, Öffnungszeiten: Donnerstag 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Freitag 8 bis 18 Uhr.

In den Bezirksämtern Brackwede, Jöllenbeck, Sennestadt, Senne sowie in Heepen in der Turnhalle der ehemaligen Tieplatzschule (nicht barrierefrei), Altenhagener Str. 8a, Öffnungszeiten: Donnerstag 8 bis 12 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr, Freitag 8 bis 18 Uhr.

Am Wochenende können die Wahlbriefe noch bis Sonntag um 16 Uhr in den Hausbriefkasten am Neuen Rathaus, bei einem der Bezirksämter oder beim Wahlteam (Herforder Straße 76) eingeworfen werden. Diese Briefkästen werden am Sonntag um 16 Uhr nochmals geleert.