Die Polizei teilte am Abend mit, dass die Frau ihren Verletzungen erlegen ist. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Der Unfall auf der Kreuzung Voltmannstraße/Jöllenbecker Straße im Stadtteil Gellershagen passierte gegen 9.45 Uhr. Der Lastwagen-Fahrer (58) bog mit seinem Vierachser von der Voltmannstraße nach rechts auf die Jöllenbecker Straße in Richtung Innenstadt ab. Gleichzeitig leuchtete das Ampel-Grünlicht für Radfahrer und Fußgänger zum Überqueren der Jöllenbecker Straße.

Der Kipplaster mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 32 Tonnen erfasste beim Rechtsabbiegen die aus Sicht des Lkw-Fahrers vermutlich im schlechten Winkel stehende Radfahrerin. Die 64-Jährige wollte offenbar im gleichen Moment an der Fußgängerampel vor dem abbiegendem Lkw die Jöllenbecker Straße in Richtung Schuckertstraße überqueren, so die ersten Ermittlungen der Polizei. Die Seniorin wurde vom Vierachser erfasst und geriet unter das schwere Fahrzeug. Die Bielefelderin wurde nach notärztlicher Behandlung am Unfallort mit lebensgefährlichen Verletzungen von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. Später verstarb sie.

Es kam rund um die Unfallstelle zur Verkehrsbehinderungen für den Auto- und Schienenverkehr. Wegen des schweren Unfalls war mehr als eine Stunde lang der Stadtbahnverkehr in Gellershagen unterbrochen. Die Linie 3 verkehrte bis gegen 11 Uhr nur zwischen den Haltestellen Stieghorst und Auf der Hufe. Ein Schienenersatzverkehr mit zwei Bussen wurde eingerichtet.

Die Unfallstelle war bis zum Mittag für Autofahrer gesperrt, sagte Polizeisprecherin Sarah Siedschlag. Die Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen eingeschaltet, der zur Klärung der Unfallursache vor Ort Spuren sichert.