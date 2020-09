Vollzugsbeamte solten den Neurologen Philipp G. (32) nach WESTFALEN-BLATT-Informationen am Morgen tot in seiner Zelle gefunden haben. Der frühere Neurologe des Krankenhauses Bethel saß seit Dienstag in Untersuchungshaft , weil er an seinem Arbeitsplatz Patientinnen betäubt und vergewaltigt haben sollte. Seine mutmaßlichen Taten soll der Mann gefilmt haben.

Zur Zahl der mutmaßlichen Opfer können die Ermittlungsbehörden noch keine Angaben machen. Für den Haftbefehl reichten drei Taten aus, die dem Arzt angeblich problemlos nachzuweisen sein sollen. Dabei geht es um zwei Patientinnen, die von ihm im Juli und September 2019 vergewaltigt worden sein sollen – eine der Frauen zwei Mal. Von den Taten soll es Videos geben, die der Neurologe gemacht haben soll.

Doch die Zahl der Opfer ist möglicherweise höher. Nach unbestätigten Informationen dieser Zeitung soll die Kripo bei einer Durchsuchung Dokumente mit Dutzende Namen von Frauen entdeckt haben. Dazu wollten sich am Mittwoch weder Polizei noch Staatsanwaltschaft äußern.

