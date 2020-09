DSC-Präsident Hans-Jürgen Laufer stellte am Donnerstag zusammen mit Franziska Beckmann (Bielefeld Marketing) vier Schilder vor, die Reisende und Einheimische auf die Stadt und den Erstliga-Rückkehrer aufmerksam machen sollen. „Fußballgrüße aus ...“ oder „Und sehen wir uns nicht in dieser Welt, so sehen wir uns in ....” ist dort zu lesen. Weitere schwarz-weiß-blaue Parolen lauten „Du reist niemals allein“ oder ganz einfach „Arminijaaa“!

Neue Arminia-Schilder am Hauptbahnhof Foto: Thomas F. Starke











Die ersten Passanten blieben am Donnerstag bereits vor den Schildern stehen und registrierten die Werbeslogans mit Interesse.