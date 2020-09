Spendenaktion steuert auf Rekord zu

„Gemeinde und Geschäftsleute sind in Jöllenbeck eng miteinander verknüpft. In der Kirche treffen sich Menschen und verbringen ihre Freizeit: Chor, Posaunen oder Orchester, Frauenhilfe, Altenarbeit, Krabbelgruppe und natürlich der Gottesdienst. Die Gemeinde gestaltet zusammen mit vielen anderen das Dorfleben in Jöllenbeck. Genauso die Geschäfte, auch hier trifft man sich und fühlt sich zu Hause“, heißt es auf der eigens für die Aktion „Ein Prozent für Jöllenbeck“ eingerichteten Internetseite . „Beides hängt zusammen: Wo ich meine Freizeit verbringe, kaufe ich auch ein – und umgekehrt. Das ist die Grundidee der Ein-Prozent-Aktion“, erklärt Pfarrer Lars Prüßner.

Im Jahr 2020 beteiligen sich 29 Firmen und Geschäfte an der Aktion. Im Zeitraum vom kommenden Samstag, 26. September, bis 3. Oktober 2020, also der Woche vor dem Erntedankfest, spenden sie ein Prozent ihres Umsatzes oder eine bestimmte Summe an die Kirchengemeinde. 4750 Euro sind bereits zugesagt, berichtet Prüßner. Weil die Zahl der Unterstützer in letzter Minute auf 29 gestiegen ist, rechnet der Pfarrer erstmals mit der Rekordsumme von mehr als 5000 Euro. „Ich kann nur sagen: super. Die Gemeinde freut sich über diese Spenden, sie erhält damit das Gemeindehaus“, sagt der Geistliche. Denn: Die Kirchengemeinde habe wegen der Coronapandemie Einnahmenverluste. „Wir befürchten, dass das nächstes Jahr voll durchschlägt.“

Prüßner appelliert: „Unsere Erkenntnis als Gemeinde vor Ort: Läuft die Gemeindearbeit gut, nützt das auch dem Dorfleben und den Geschäften. Mehr und mehr Geschäftsleute machen mit. Es geht darum, eine gute Idee in Jöllenbeck weiter zu stärken: Ich tue mir etwas Gutes, wenn ich in Jöllenbeck einkaufe. Geschäfte und Kirchengemeinde gibt es hier nur, wenn ich sie nutze und unterstütze.“ “Warum nicht in dieser Woche ausschließlich in Jöllenbeck einkaufen?“, sagt der Pfarrer.

Genau dieser Meinung ist auch Erwin Jung. Der Inhaber eines Jöllenbecker Versicherungsbüros ist seit dem Jahr 2007 dabei. Jung ist ein Unterstützer der Aktion „Ein Prozent für Jöllenbeck“ der ersten Stunde. Für ihn ist es eine Selbstverständlichkeit, mitzumachen. „Das ist eine Möglichkeit, für den Erhalt des Gemeindehauses beizutragen“, sagt Jung.

Das Gemeindehaus stehe für Gemeinsinn und sei eine Stätte der Versammlung in Jöllenbeck, meint er. „Das Gemeindehaus ist der Ort der vielen Möglichkeiten.