Diesen Tag und diese Begegnung mit seinem heutigen Freund Patrick Koch sieht Daniel Zimmermann als Initialzündung zur späteren Gründung des Kölner Arminia-Fanklubs „90plus3“ vor zwei Jahren. Heute hat der Club 28 Mitglieder zwischen 10 und 80 Jahren – fast alles „liberale und weltoffene Kölner“, die aber nicht den Rot-Weißen vom FC die Daumen drücken, sondern den Blauen vom Fußballverein der Ostwestfalen.

Jeder zweite von ihnen ist dort sogar Mitglied, mehrere besitzen Dauerkarten. Auch am Samstag, wenn Bielefeld zum Heimspielauftakt in der ersten Bundesliga den 1. FC Köln empfängt, gibt es laut Zimmermann „kein Vertun: Unsere Sympathien liegen natürlich bei Arminia!“

Die Liebe zu Arminia blieb bestehen

Der 41-Jährige ist ein „Soldatenkind“, kam in Soltau bei Lüneburg zur Welt, wurde 1996 vom Arminia-Virus infiziert, als er seine Schwester in Bielefeld besuchte und sie ihn als 16-Jährigen erstmals mit auf die Alm nahm. „Nach dem Abitur habe ich dann bis 2007 sieben Jahre lang in Bielefeld gelebt, dort auch studiert und geheiratet“, erzählt Zimmermann. Als es den IT-Berater beruflich nach Köln zog, blieb die Liebe zu Arminia bestehen. „Der FC war nicht wirklich etwas für mich“, sagt er. „Da habe ich mir lieber Fan-Devotionalien aus meiner alten Heimat besorgt und den DSC im Fan-Shirt über Sky verfolgt.“

Aus dem Kontakt zu dem gebürtigen Schloß Holter DSC-Fan Patrick Koch (46) habe sich schließlich die Idee entwickelt, in der Domstadt einen Arminia-Fanklub auf die Beine zu stellen. Das geschah im Juni 2018. Arminia hatte in den zurückliegenden Zweitliga-Partien auffällig viele wichtige Tore noch in der Nachspielzeit erzielt. Daraus resultierte der Klubname „90plus3“. Weitere Gründungsmitglieder waren Benjamin Meyer und Fred Althoff. Die Devise sollte sein, gemeinsam noch mehr Spaß am Fußball zu haben.

Kölner Fanfest mit dem Arminia-Präsidenten

Ihren bisherigen Höhepunkt erreichte die Feierlaune der 90plus3er bei einem Fanfest, zu dem Patrick Koch gleichermaßen DSC- wie FC-Fans eingeladen hatte. Aufhänger war die letzte Zweitliga-Begegnung zwischen beiden Vereinen. Als Stargast begrüßten sie DSC-Präsident Hans-Jürgen Laufer, der bei Ihnen in großer Runde eine Bratwurst mitaß. Zimmermann: „Das war ein großer Spaß für alle – sowohl vor der Partie als auch danach. Leider hat der DSC sich damals eine 1:5-Klatsche abgeholt.“

Ein Problem: Jedes Heimspiel der Arminen ist für einen Kölner DSC-Fan eine Auswärtspartie. Deshalb könne nicht jeder von ihnen jedes Heimspiel sehen. So sieht es auch an diesem Wochenende für Daniel Zimmermann aus: „Es sind Leute von uns auf der Alm, aber ich selbst bin aus persönlichen Gründen verhindert“, erklärt der Exil-Armine. „Ich tippe auf ein 2:1, wobei der Siegtreffer von Fabian Klos in der dritten Minute der Nachspielzeit erzielt wird, sofern er denn spielen kann. Ansonsten macht Soukou das Tor – auch in der 93. Minute.“