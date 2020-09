In einer Mitteilung lädt der Radentscheid für diesen Freitag um 19.30 Uhr an die Unfallstelle ein. Wie berichtet, war eine Fahrradfahrerin an der Kreuzung Jöllenbecker Straße/Ecke Voltmannstraße unter einen Lastwagen geraten. Am Donnerstagabend verstarb die Bielefelderin im Krankenhaus.

Bekanntlich verfolgt der Radentscheid klare Ziele. Die Initiative setzt sich für eine bessere Fahrradinfrastruktur ein, damit Menschen mit dem Rad sicher und komfortabel ans Ziel kommen. Der Radentscheid hält die Mahnwache für richtig und auch für angemessen, obwohl die Ermittlungen zum Unfallhergang noch andauern.

In der Mitteilung heißt es: „Mit der Mahnwache gedenken wir der dort am Donnerstag bei einem Unfall getöteten Radfahrerin und setzen ein Zeichen für mehr Sicherheit. Unabhängig von der Unfallursache und der Schuldfrage laden wir alle dazu ein, ihr Mitgefühl zu zeigen und sich mit uns für mehr Sicherheit einzusetzen.“

Die genaue Unfallursache und der Unfallhergang sind noch ungeklärt. Dennoch hält es der Radentscheid für angemessen, für seine Ziele zu werben. Ob es besser wäre, nach dem Tod der Frau zunächst einmal die Ergebnisse der Sachverständigen abzuwarten, ließ der Radentscheid offen.