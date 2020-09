Aktivisten fordern: „Kohle in die Tonne“

Parallel setzte sich gegen 14.30 Uhr eine Fußgängergruppe mit rtwa 300 weiteren Teilnehmern in Gang. Mit Sprechchören wie „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“ bekundeten die Demonstranten ihren Protest gegen die Klimapolitik der Bundesregierung. Der Zug führte vom Hauptbahnhof über die Elsa-Brändström-Straße durch die Altstadt. Ziel beider Demonstrationszüge war das Bielefelder Rathaus, wo die Abschlusskundgebung stattfand.

Kohleabbau in der Kritik der Aktivisten

Im Zentrum der Kritik stand hier vor allem der Kohleabbau beziehungsweise die Erklärung der Bundesregierung, erst 2038 aus dem Kohletagebau auszusteigen. „So geht es nicht weiter. Es gibt kostengünstigere Alternativen zur Kohle. Nämlich Wasser, Wind und Solarenergie“, betonte die Fridays for Future-Aktivistin Lotta Topel.

„Ich frage mich, wie es sein kann, dass für die Erzeugung von Strom aus Braunkohle ganze Dörfer gegen den Willen der Einwohner abgebaggert werden dürfen, während Windräder kilometerweite Abstände von jeglicher Wohnbebauung halten müssen“, gab Carsten Lottner, Redner der Initiative Parents for Future, zu bedenken. Bereits 10.000 Arbeitsplätze seien durch die gezielte Ausbremsung der Erneuerbaren Energien vernichtet worden. Doch langfristig, so Lottner, gebe es keine Alternativen, Strom zu erzeugen. Sonne und Wind stünden kostenlos zur Verfügung, könnten auch dezentral von Privatpersonen betrieben werden. Etwa durch eigene Balkonkraftwerke mit kleineren Photovoltaik-Systemen aus ein bis zwei Solarmodulen. Ab sofort, so Carsten Lottner, würden in Bielefeld auch Steckersolaranlagen (für Balkonkraftwerke) und Photovoltaikanlagen auf und an Wohngebäuden gefördert.

Den Klimaschutz selbst in die Hand nehmen

Lottner: „Wenn die Regierung weiterhin die großen Stromriesen schützt und den Kohleausstieg auch nicht ernsthaft zügig voranbringt, dann müssen wir die Sache selbst in die Hand nehmen.“

Brix Tramsen vom Bündnis Seebrücke Bielefeld verdeutlichte, wie die Klimakatastrophe schon heute im globalen Süden zu extremen Dürren, Armut, Hunger, Tod und Fluchtbewegungen führe. Sie forderte die Verursacher im globalen Norden dazu auf, nicht tatenlos zuzusehen, sondern den Betroffenen Menschen eine Entschädigung zukommen zu lassen.