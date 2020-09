Bauern und Handwerker setzen aufs Regionale

„Wir waren damit schon oft im Rathaus“, sagte Hermann Dedert, Vorsitzender des Kreisverbandes. Diesmal bei der Handwerkskammer zu sein, „fühlt sich gut an, weil hier Menschen sind, die die Sorgen und Gedanken der Landwirte gut nachempfinden können“. Kammerpräsident Peter Eul betonte die Verbundenheit zwischen Bauern und dem Lebensmittelhandwerk, etwa mit den Betrieben der Fleischer- und der Bäcker-Innung. Beide ächzten unter bürokratischen Hürden, die etwa den Handwerker dazu zwängen, zu viel Zeit am Schreibtisch zu verbringen, statt seiner eigentlichen Arbeit nachzugehen. Und in der Landwirtschaft würden hohe Auflagen zu Kosten führen, die manchmal nicht mehr reinzuholen seien, sagte Dedert. Mancher müsse dann aufgeben. „Die Menschen fragen sich dann, wo Landwirte und Handwerker vor Ort eigentlich geblieben sind.“

Dabei liegt aus Sicht von Peter Eul die Lösung für mehr Nachhaltigkeit in der Regionalität, wie der Blick auf die jüngste Vergangenheit zeige, etwa auf die Skandale der Fleischindustrie, die kaum in der Lage sei, Standards zu erfüllen. Nachhaltigkeit „liegt in der DNA des Handwerks und der Landwirtschaft“, beide verdienten mehr Wertschätzung. Dass Supermarktregale mit Lebensmitteln gefüllt, die Preise stabil seien, sei keine Selbstverständlichkeit, betonte Eul und erinnerte an die Hamsterkäufe in der Corona-Krise und an die Trockenheit der vergangenen Jahre, die den Bauern zu schaffen macht. In der Corona-Zeit hätten viele Menschen die regionale Bedeutung der Produkte erkannt, sagt Dedert, der hofft, „dass das in den Köpfen bleibt“.

Karin Nolte-Obermann von den Landfrauen sieht auch die Landwirte gefordert, ihren Beitrag für mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Aber auch die Politik sei dann aufgefordert, für die Landwirtschaft einzutreten.