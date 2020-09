Scholz schwärmt für „Alma“

Finanzierung des ÖPNV

Um die Verkehrsbetriebe Mobiel ging es auch hauptsächlich bei dem Gespräch, das die Stadtwerke-Geschäftsführer Martin Uekmann und Rainer Müller sowie Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) als Aufsichtsratsvorsitzender mit dem Minister führten. Dass die Scholz-Visite just am Ende des OB-Wahlkampfes platziert wurde, war gewiss kein Zufall. Das Gesprächsthema hatte aber einen ernsten Hintergrund, ging es doch um die Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Zeiten der Verkehrswende und von Corona.

Aktuell sind die Fahrgastzahlen bei Mobiel zwar wieder deutlich angestiegen. Das Vor-Corona-Niveau von 220.000 Nutzern pro Tag haben sie aber noch immer nicht wieder erreicht. In den schwierigen Monaten April und Mai waren gar 60 Prozent weniger mit Bus und Bahn unterwegs.

Rettungsschirm

Bund und Land haben deshalb einen Rettungsschirm für den ÖPNV gespannt. 700 Millionen stehen für die Verkehrsunternehmen in NRW zur Verfügung, eine halbe Milliarde vom Bund, 200 Millionen vom Land. Davon will nun auch Mobiel profitieren. Die nötigen Anträge sind gestellt.

„Es ist gut zu sehen, wie die Maßnahmen, die wir auf den Weg gebracht haben, wirken“, sagte Scholz. Durch Corona dürfe die Weiterentwicklung des ÖPNV nicht gestoppt werden, so der SPD-Kanzlerkandidat. Er verwies darauf, dass im Bundeshaushalt in der Vergangenheit jeweils 333 Millionen Euro für ÖPNV-Investitionen festgeschrieben gewesen seien. „Jetzt ist es eine halbe Milliarde, und wir werden den Betrag weiter aufstocken.“

Dank für Unterstützung

Stadtwerke-Geschäftsführer Martin Uekmann, gleichzeitig auch Chef von Mobiel, sprach von positiven Signalen, die er aus dem Gespräch mit dem Minister mitgenommen habe. „Wir sind auf die Unterstützung angewiesen, um die Corona-Krise zu meistern“, sagte Clausen mit Blick auf die Hilfen von Bund und Land. So werden auch die Mindereinnahmen, die das Rathaus bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen hat, ausgeglichen.

Müssen am Ende die Bürger die Zeche zahlen, und ist nach der Bundestagswahl im kommenden Jahr mit Steuererhöhungen zu rechnen? Die, die viel verdienten, müssten vielleicht ihren Beitrag leisten müssen, meinte der Minister. Die Masse der Normalverdiener werde außen vor bleiben.