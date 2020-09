Aufstiegsjubel kostet zehn Euro

Der Auslöser der unerwarteten Post sei an sich ein „unheimlich schönes Erlebnis“ gewesen. Mit glänzenden Augen blickt der gelernte Werkzeugmacher, der bis zu seiner Pensionierung 27 Jahre lang bei der Firma ZF tätig war, deshalb auf den 28. Juni 2020 zurück: Es war ein Sonntag, seine Arminen hatten den 1. FC Heidenheim gerade mit 3:0 nach Hause geschickt, und nun sollte in Bielefeld ordentlich aber gesittet gefeiert werden, denn der Aufstieg des DSC stand ja schon vorher fest.

Weil Elio Cala befürchtete, dass trotz der Viruswarnung vor dem Rathaus der Teufel los sein würde, beschloss er, sich von dort fernzuhalten. Statt dessen stieg er in seinen Wagen, lud seinen Kumpel Eckart (72) ein und drehte mit ihm ein paar Freudenrunden durch die Innenstadt: Adenauerplatz, Jahnplatz, Kesselbrink und zurück. Hunderte anderer Fans hatten die gleiche Idee. So schlängelte sich ein langer Autokorso durch die City – alle hupten, brüllten und schwenkten Fahnen vor Freude über ihre Jungs.

Sie freuten sich wie kleine Kinder

Auch der Brackweder Italiener, im blauen Trikot und mit Arminia-Schal, drückte zwischen 18 und 19 Uhr ein paar Mal auf die Hupe. Freund Eckart balancierte die Armina-Fahne an einer Teleskopstange aus dem offenen Wagen. Die beiden angegrauten Herren hatten eine Riesengaudi und freuten sich wie kleine Kinder.

Mitte August, also sechs Wochen später, schreibt ihm das Ordnungsamt, er soll am 28. Juni vor dem Haus Oberntorwall 12 „missbräuchlich Schallzeichen“ von sich gegeben und dadurch Andere belästigt haben. Zehn Euro sollte das Vergehen kosten. Elio Cala, gebürtig aus dem Dorf Calitri bei Neapel und entsprechend temperamentvoll, wusste in diesem Augenblick nicht, ob er lachen oder weinen sollte: Da waren am Stichtag tausende Menschen euphorisch in der Stadt unterwegs, und er sollte ein Bußgeld zahlen, weil er ein paar Mal im Freudentaumel gehupt hatte? Das konnte doch nicht wahr sein!

„Wenn ich zu einem solchen Anlass nicht mal hupen darf, wann denn dann?“, fragt er. „Das ist ja so, als würde man einem Karnevalsnarren zehn Euro dafür abknüpfen, dass er ‚Helau!‘ ruft. Darf ich in Bielefeld keinen Spaß haben? Wird das hier nicht gewünscht? Gibt es da keinen Ermessensspielraum? Oder saniert Bielefeld mit solchen Methoden neuerdings seine Stadtkasse?“

Er liebt internationale Fußball-Städtereisen

Elio Cala ist zweifacher Vater und dreifacher Großvater. Er spricht sehr gut Deutsch, fühlt nach 50 Jahren in diesem Land in vielerlei Hinsicht deutsch. Er ist vielfältig interessiert, auch kulturell, liebt vor allem internationale Fußball-Städtereisen. Mit seinen Freunden Marco (50) und Dominik (25) war er schon in London, Madrid, Barcelona, Rom und Istanbul. Die geforderten zehn Euro zahlte er anstandslos – wie ein guter Deutscher – ohne nachzufragen.

Seine Nachfrage beim Ordnungsamt hätte die Lage allerdings deutlich entspannt. Denn wie die Sachbearbeiterin dem WESTFALEN-BLATT mitteilte, war es nicht die Polizei, die sein Autokennzeichen notiert hatte, sondern ein offenbar missgünstiger Anwohner. Sie persönlich sei kein Fußballfan und habe deshalb auch keine Korrelation zwischen dem Tatvorwurf und dem Datum bemerkt. Außerdem habe sich Herr Cala zu dem Tatvorwurf gar nicht geäußert, was sein Recht gewesen wäre. Mit der Zahlung der zehn Euro sei der Vorgang nun allerdings abgeschlossen.