Aktuell befinden sich einige Bielefelderinnen und Bielefelder in Quarantäne, die eigentlich an diesem Sonntag zur Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters gehen wollten. „Damit Sie von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen können, müssen Sie kurzfristig Briefwahl beantragen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. „Das geht telefonisch.“

Das Wahlteam ist an diesem Samstag bis 15 Uhr unter der Rufnummer 0521/515960 erreichbar sowie am Wahlsonntag, 27. September, ab 8 Uhr. „Bitte umgehend anrufen, um das weitere Vorgehen abzustimmen“, betont die Stadtverwaltung. Das gelte auch für plötzlich Erkrankte.