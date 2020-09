21 davon tauchen in der aktuellen Statistik des Robert-Koch-Instituts auf. In der Folge sind mittlerweile rund 720 Schülerinnen und Schüler sowie über 70 Lehrkräfte in Quarantäne geschickt worden. Die Zahl der betroffenen Schulen ist mittlerweile auf sieben gestiegen, auch am Helmholtz-Gymnasium und an der Martin-Niemöller-Gesamtschule gibt es nun positiv Getestete:

Helmholtz-Gymnasium

Klasse EF, Quarantänezeit: 26.09. bis 08.10.

Martin-Niemöller-Gesamtschule

Jahrgang Q1, Quarantänezeit: 25.09. bis 07.10.

Ceciliengymnasium (mit Korrektur zu Freitag)

Es ist nicht die gesamte Q1 betroffen, wie am Freitag gemeldet, sondern nur ein Mathematikkurs. Die betroffenen Schüler/innen sind informiert und in Quarantäne.

Weitergehende Informationen finden sich auf den Homepages der Schulen.

Tagesmeldung (Stand RKI, 10 Uhr)

Positiv

21 Fälle der Familienfeier sind schon in der Statistik enthalten.

Am Samstag gibt es 19 Neuinfektionen. Damit liegt die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Bielefelderinnen und Bielefelder bei 863.

Aktuell infektiös sind 57 Personen, das sind 14 mehr als am Vortag.

Reiserückkehrer

Es gibt einen weiteren Reiserückkehrer, der positiv getestet worden ist. Damit sind es nun 114. Diese Zahl wird seit 17. Juli erhoben.

Genesen

Von den positiv Getesteten sind 797 Menschen genesen - plus 5 zu Freitag.

Verstorben

In der Stadt Bielefeld gibt es seit Beginn der Pandemie neun Corona-Tote.

Quarantäne

Die aktuell im Zusammenhang mit der Familienfeier verordneten Quarantänen sind hier noch nicht enthalten.

In Quarantäne befinden sich aktuell 502 Personen, das sind 157 weniger als am Vortag.

Neuinfektionsrate

Die Neuinfektionsrate in den vergangenen sieben Tagen liegt nun bei 12,9 pro 100.000 Einwohner, das entspricht 43 Neuinfizierten.