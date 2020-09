An den Fahrzeugen wird gefachsimpelt über Stoßstangenaufhängungen und TÜV-Bedingungen und bei den Vorführungen des im Lenkwerk ansässigen Studios Pole Passion sind mehr Frauen als Männer zugegen um sich über Pole Dance als ernsthafte Sportart zu informieren.

Das Lenkwerk feierte das Ende der Saison 2020 am Wochenende mit einem letzten großen Old- und Youngtimer-Treffen. Viele dieser Art gab es in diesem Jahr bedingt durch die Corona-Pandemie nicht, weswegen die leidenschaftlichen Schrauber und Automobilliebhaber auch von jenseits der NRW-Landesgrenzen anreisten.

Auch Fans von Rennboliden kamen auf ihre Kosten. Foto: Kerstin Panhorst

Und zu sehen gab es viel: seltene Fahrzeuge wie einen Lomax oder einen Hot Rod, die alleine aufgrund ihrer Optik die Besucher anzogen. Oder einen Lada mit besonderen inneren Werten. Der Lada Niva wird nämlich von angehenden Wirtschaftsingenieuren vom Benziner zum Stromer umgebaut. Für seine „Elektrifizierung“ wird der Verbrennungsmotor gegen einen 20kW E-Asynchronmotor ausgetauscht und mit Akkus ausgerüstet.

Ein echtes Unikat hatte auch Thorsten Lüssenheide am Start mit seinem selbstgebauten Anhänger. Für ihn hat er einen Opel Kadett C Limousine Berliner einfach mittendurch gesägt und in liebevoller Kleinarbeit einen Anhänger mit Sitzen und Mitteltisch daraus gebaut. „Ich hab so was bei einem Oldtimertreff mit einem Fiat 500 gesehen und gleich gesagt 'Das bau ich mir auch'. Ich hatte aber keine Ahnung wie so etwas aussehen muss, damit es durch den TÜV geht“, erzählt der Bastler aus Bersenbrück. Nach mehreren Anläufen und Umbauten klappte es dann auch mit dem TÜV und der Anhänger hängt nun an seinem ebenfalls aus dem Baujahr 1977 stammenden baugleichen Opel Kadett.

Hunderte Besucher kamen zum Season Closing ins Lenkwerk und bestaunten Young- und Oldtimer. Foto: Kerstin Panhorst

Fans schneller Autos nutzten unterdessen die Gelegenheit, das ein oder andere Selfie vor einem für Rennstrecken gedachten Aquila CR1 mit einer Leistung von bis zu 600 PS oder einem straßenzugelassenen KTM X-BOW GT Sportwagen mit 300 PS starkem Turbo-Motor zu machen. Und auch die Freunde der Zweiräder riskierten bei Harley Davidson den ein oder anderen Blick.